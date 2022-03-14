Quý nhân nâng bước vượt qua khỏi khó khăn, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, liên tiếp đón nhận vận may trong 10 ngày cuối tháng 3

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày cuối tháng 3 mọi việc diễn ra thuận lợi. Con giáp chỉ cần cố gắng hết mình cho các kế hoạch mà mình đề ra thì sẽ tìm được cơ hội để chuyển mình. Từ đây, con đường tài lộc của bạn cũng sẽ có những bước tiến đáng kể. Ngoại trừ thu nhập chính ổn định, con giáp may mắn còn có những khoản tiền ngoài lề do các công việc tay trái mang lại. Con giáp luôn biết cách để làm giàu và không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đến với mình.

Người tuổi Mùi trong 10 ngày cuối tháng 3 mọi việc diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày cuối tháng 3, vận trình của người tuổi Tỵ có những chuyển biến tích cực. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bản mệnh đều cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế mọi sai sót. Vì vậy, dù không đạt được những thành công vang dội nhưng thành tích của con giáp luôn ở mức cao và duy trì phong độ ổn định. Thần Tài ghé thăm mang lại may mắn cho con giáp. Bạn được bạn bè, người quen giới thiệu cho những cơ hội thăng tiến mới, từng bước chuyển vận giàu sang. Nhìn chung, thời gian tới, cuộc sống của Tỵ không có gì đáng ngại.