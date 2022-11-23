Những người cầm tinh con Chó sẽ tìm được rất nhiều cơ hội làm giàu, trở thành con giáp dễ thành công vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau thời gian dài lên kế hoạch và suy tính kĩ càng, nay bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Tin chắc rằng bạn sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai.

Tử vi dự báo ngày mai 24/11/2022, với người làm công ăn lương, chút khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể cản bước chân tiến về phía trước của người tuổi Tuất. Thời điểm này, bạn khẳng định được giá trị của bản thân mình, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức, khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Những người tuổi Dần trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tử vi ngày mai 24/11/2022, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với những người tuổi Dần rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão rất chăm chỉ, siêng năng, không nề hà công việc dù khó khăn đến mấy. Bạn là người biết nhìn xa trông rộng, được đánh giá khá cao tài năng của mình. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, vận trình ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/11/2022, Mão sẽ nhận nhiều tin vui về tài chính, làm một hưởng mười, cuộc sống dư dả, an nhàn. Bạn không thích dựa dẫm vào người khác nên làm gì cũng tự lập, tự vượt qua được những khó khăn. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn trong thời điểm này, khi vượt qua rồi, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, không phải lo lắng về tiền bạc.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.