Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi tựa cỗ máy in tiền, may mắn liên tục, từ giờ tới cuối năm đều có lộc, chuẩn bị tinh thần đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 00:01

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp đại phúc đại lộc, sẵn sàng đón nhận vận may, tiền tài ngập lối.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Dần sinh ra đã có chỉ số IQ cao, tầm nhìn xa, nên dù làm nghề gì họ cũng nhanh chóng thích nghi và khẳng định được vị trí của mình. Thời gian qua trí tuệ của người tuổi Dần không bị mai một mà còn được rèn luyện, va chạm nhiều mà trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi từ giờ tới cuối năm cho hay những người tuổi Dần sẽ kiếm tiền rất là nhiều. Chính nhờ sự nhanh nhạy của họ là điều khó để bàn cãi và họ còn quen tay tới mức không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên sớm nắm được cơ hội trước người khác.

Trên con đường tài lộc, với những người tuổi Dần đang làm công ăn lương hoặc làm trong công sở thì sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình được cấp trên yêu mến cất nhắc lên vị trí mới, hưởng nhiều bổng lộc hơn xưa.

Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi tựa cỗ máy in tiền, may mắn liên tục, từ giờ tới cuối năm đều có lộc, chuẩn bị tinh thần đón Tết linh đình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thìn không thiếu tham vọng và nghị lực. Thìn sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Tử vi từ giờ tới cuối năm cho biết, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, Thìn chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Thời gian này, khi tài vận khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc không còn phải là vấn đề đau đầu của người tuổi Thìn nữa. Con giáp này có thể làm một mà thu ba thu bốn, tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ.

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của người tuổi Thìn rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào.

Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi tựa cỗ máy in tiền, may mắn liên tục, từ giờ tới cuối năm đều có lộc, chuẩn bị tinh thần đón Tết linh đình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường nói ít, làm nhiều. Thực ra, họ luôn có sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Người tuổi này ý chí mạnh mẽ, kiên trì trước mỗi khó khăn. Họ có thể nhìn thấu sự việc và sắp xếp mọi sự theo thứ tự.

Những người bạn tuổi Dậu có vẻ ngoài giản dị, chân chất nhưng thực chất cũng rất khôn khéo. Họ có mắt nhìn xa, luôn chuẩn bị cẩn thận để đạt được thành công trong tương lai.

Từ giờ tới cuối năm, người tuổi Dậu được trời ban phước lành, gặp nhiều may mắn. Họ được dự đoán sẽ có "thu hoạch kép" cả về sự nghiệp lẫn tình duyên.

Con giáp này tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc nên ít mắc sai sót, được cấp trên tin tưởng.

Về đường tình duyên, những người độc thân sẽ cưới hỏi. Những người đã có gia đình cũng sẽ có tin vui mang thai, sinh con. Cuộc sống của người tuổi Dậu nhờ đó cũng khởi sắc từng ngày.

Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp, cuộc sống viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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