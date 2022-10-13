Quan Thái Âm ban LỘC: 3 tuổi tiền của dư dôi, lộc lá đua nhau tìm đến trong 7 ngày tới (14/10 - 20/10)

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, tốt bụng, chân thành và sống hòa đồng với người khác. Người tuổi này nói năng hùng hồn, giỏi thuyết phục người khác.

Trong vòng nửa tháng tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ có thêm của cải, sức khỏe dồi dào, phúc khí đầy tay. Họ có cuộc sống bình an, ít gặp tai ương.

Không những thế, trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này tốt bụng, rộng lượng, không chấp nhặt, để bụng.

Không những thế, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, có thu hoạch bất ngờ. Nắm bắt được những cơ hội này, con giáp tuổi Ngọ có tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hoa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Gia đình họ trước có bất hòa nhưng giờ cũng hòa thuận. Điều này tạo động lực rất lớn để con giáp này chăm chỉ làm việc, đạt những thành tựu như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý thật thà, chân thành và cũng rất cầu toàn. Họ luôn cố gắng làm mọi việc theo cách hoàn hảo nhất. Con giáp tuổi này tài năng hơn người, nhiều tham vọng và không chịu sống an phận thủ thường.

Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy bắt đầu những dự định của mình càng sớm càng tốt. Trong vòng nửa tháng tới, những nỗ lực, công sức của họ bỏ ra ắt sẽ được đền đáp. Người tuổi này đang học hành, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả cao.

Con giáp tuổi Tý làm công ăn lương cũng nhận lộc trời ban, thu nhập tăng cao. Họ nhận thêm công việc, dự án, có thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp này cũng có cơ hội hợp tác làm ăn, dự báo sẽ sinh lời lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ coi trọng các mối quan hệ cá nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù có tài giỏi hơn người cũng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Nửa tháng tới đây, con giáp tuổi Tỵ được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân ắt sẽ tìm được người bạn đời ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.