CHUỘT SA HŨ NẾP, 3 con giáp vương mình giàu khủng nửa cuối tháng 10 dương, tiền đổ đầy túi, tháng 11 - 12 liên tiếp nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 04:52

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ có vận trình thuận lợi trong dịp cuối năm 2022.

Tuổi Mùi

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Mùi là sự bền bỉ, kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, do đó, dù có gặp phải những thử thách gì thì họ cũng luôn tìm được cách vượt qua một cách ngoạn mục.

Người tuổi Mùi còn có khả năng quan sát rất tốt, nên dễ dàng nhận ra được những cơ hội tốt trong cuộc sống, từ đó phát huy lợi thế của bản thân để đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong 2 năm vừa qua, người tuổi Mùi đã liên tục gặp nhiều sóng gió, nhưng nhờ vào sự kiên cường, họ đã tự tìm được lối đi cho mình và điều tuyệt vời nhất là họ sẽ được đền bù lại gấp bội trong cuối năm 2022.

Tử vi học có nói, trong năm nay, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn nhiều nhất là từ tháng 10 đến tháng 11 và 12 âm. Có thể thấy, một nửa thời gian này đã trôi qua, do đó, họ chỉ còn lại khoảng hơn 2 tháng nữa để tạo nên những bứt phá trong chuyện làm giàu.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực hết mình, biết tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, thì người tuổi Mùi có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả, sung túc vào dịp cuối năm.

CHUỘT SA HŨ NẾP, 3 con giáp vương mình giàu khủng nửa cuối tháng 10 dương, tiền đổ đầy túi, tháng 11 - 12 liên tiếp nhận tin vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Vì những mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẽ cố gắng làm mọi việc, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đó, bản mệnh thu về những khoản tài lộc khổng lồ.

Tử vi dự báo rằng trong các tháng 10, 11 và 12/2022, tuổi Sửu sẽ đón nhận tài lộc nở rộ.

Bản mệnh bước vào thời kỳ đại phát sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Ở thời điểm này, tuổi Sửu được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình được cải thiện, làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng không ngừng.

CHUỘT SA HŨ NẾP, 3 con giáp vương mình giàu khủng nửa cuối tháng 10 dương, tiền đổ đầy túi, tháng 11 - 12 liên tiếp nhận tin vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người sống thực tế, có đầu óc, có khả năng giao tiếp tốt. Dù gặp khó khăn đến mấy, con giáp này cũng có thể giải quyết êm đẹp và gặt hái thành công.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Tỵ là một trong những con giáp may mắn trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Sự nghiệp của con giáp này phát triển tốt. Bản mệnh làm việc tích cực hơn trước đây nhờ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.

CHUỘT SA HŨ NẾP, 3 con giáp vương mình giàu khủng nửa cuối tháng 10 dương, tiền đổ đầy túi, tháng 11 - 12 liên tiếp nhận tin vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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