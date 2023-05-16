QUAN ÂM CHIẾU CỐ: 3 con giáp trúng quả trời cho, giàu nhanh như vũ bão, hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong tháng 33 ngày tới

Lục Hợp Thái Tuế giúp người tuổi Mão có sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết gọn gàng những vấn đề mình đang gặp phải. Tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Cũng nhờ cát khí có trong ngày, vận trình tài lộc của con giáp này tương đối ổn định, nhờ thế mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng hãy quản lý tài chính hợp lý, đừng tiêu pha hoang phí quá kẻo tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hết.

Có điều ngũ hành tương xung gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn và người ấy có duyên gặp gỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ nợ để ở lại bên nhau. Cảm giác tiếc nuối khôn nguôi nhưng bạn vẫn cần nhìn về phía trước.

Tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng sốt ruột và nóng nảy khi công việc không diễn ra như mong muốn. Con giáp này dễ xảy ra xung đột quan điểm với đồng nghiệp, ai cũng có cái lý của mình, chẳng chịu nhường bước. Có thể bản mệnh không vui khi đối phương có quan điểm trái ngược với mình nhưng đừng quá bức xúc. Việc gắn kết người khác cần có thời gian, đôi khi xung đột cũng là cách để hai bên xả hết mọi bức bối trước khi có thể gắn bó thân thiết với nhau hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng không mấy suôn sẻ. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai người. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Thực Thần tương trợ, người tuổi Tị được Thần Tài che chở nên thu về khá nhiều lợi nhuận. Đặc biệt với người kinh doanh thì đây là cơ hội tốt để bạn kiếm về một khoản kha khá cho tương lai sau này. Việc hợp tác làm ăn của bản mệnh diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, tìm được đối tác đáng tin. Với người làm công việc cố định, con giáp này làm việc miệt mài, hào hứng hơn khi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng lĩnh vực phù hợp với bản thân. Bạn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được thành công. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải cân đối thời gian dành cho công việc với thời gian cho cuộc sống riêng tư cũng như gia đình.

Ngày có ngũ hành sinh xuất nên mối quan hệ xảy ra một chút mâu thuẫn. Dù đang yêu nhau nhưng cả hai lại khá xa cách, nhiều khi không cảm nhận được tình cảm của đối phương. Người độc thân mải mê làm việc, tới khi ngoảnh lại thì vẫn chỉ một thân một mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm