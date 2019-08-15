Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 15/08/2019 14:24

Nếu thuộc danh sách con giáp may mắn này, chỉ cần qua rằm tháng 7 sẽ uống no lộc trời, của nả tự ùa vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Chỉ cần bước qua rằm tháng 7, những con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, giàu sang phú quý, chỉ việc rung đùi hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết tiền.

Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài - Ảnh 1
Qua rằm tháng 7, con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, có của ăn của để chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, thông minh và rất chịu thương chịu khó. Dẫu đã gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc nhưng Tý chưa bao giờ ngừng cố gắng. Miệt mài lao động, nỗ lực hết mình nên Tý có tương lai xán lạn, ngày càng thịnh vượng.

Qua rằm tháng 7, con giáp này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, có của ăn của để chỉ trong tích tắc. Từ đây đến cuối năm Tý sẽ đổi đời ngoạn mục, tiêu xài thả ga, mua sắm thoải mái cũng không cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài - Ảnh 2
Hợi sẽ có nhiều may mắn tiền bạc, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, hiền lành lại dĩ hòa vi quý nên Hợi được quý nhân thương yêu, người đời quý mến. Đa phần người tuổi Hợi đều có số may mắn, thuộc top con giáp giàu có. Họ có gan làm giàu, dám nhận lấy những trách nhiệm khó nhằn để tự khẳng định mình.

Sau mỗi vẫp ngã, thành công Hợi càng trưởng thành và giàu kinh nghiệm trong chốn thương trường. Sau rằm tháng 7 này, Hợi sẽ có nhiều may mắn tiền bạc, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân. Chẳng những từ đây đến cuối năm, vận may này còn đeo bám Hợi tận 3 năm sau, khiến họ nhất định phải giàu, sung sướng hơn người.

Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài - Ảnh 3
Kỷ Hợi 2019 là năm đại phú đại quý, mang lại phúc phần an yên cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu lại hay làm điều thiện nên dù không mưu cầu công danh lợi lộc thì Mão cũng có cuộc sống an nhàn, dư dả bạc tiền. Thuở đầu lập nghiệp có trầy da tróc vảy đến mấy thì sau ngưỡng 30 Mão cũng có cuộc sống ổn định.

Kỷ Hợi 2019 là năm đại phú đại quý, mang lại phúc phần an yên cho Mão. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mão cũng bội thu, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, tiền ập vào nhà tới tấp trong tháng 9 tới.

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