Mặc tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn phát tài sáng chói, vận may đến dồn dập, bạc tiền dư dả

Tâm linh - Tử vi 13/08/2019 15:29

Nếu người khác gặp phải vô số rủi ro, xui xẻo trong tháng cô hồn thì 3 con giáp này đi đến đâu lộc theo đến đấy, túi lúc nào cũng chật cứng tiền.

Không những tránh được vận xui trong tháng cô hồn, 3 con giáp may mắn này còn đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, thuận lợi bất ngờ.

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Trong tháng cô hồn, người tuổi Thân lại may mắn bất ngờ, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, giàu lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người xưa quan niệm rằng tháng cô hồn là thời điểm âm khí xông thiên, khiến người phàm dễ gặp phải những điều không may, tai bay vạ gió. Vậy nhưng, người tuổi Thân lại là con giáp may mắn bất ngờ, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, giàu lên trông thấy.

Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay đầu tư tài chính vào lĩnh vực mới thì đây chính là thời điểm tốt nhất mà Thân nên tận dụng. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nỗ lực không ngừng Thân sẽ nằm trên đống vàng, rung đùi hốt bạc.

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 Càng về cuối tháng tý càng vượng vận tài lộc, tiền cứ ào ào chui vào túi khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh ra đã thông minh, khôn ngoan hơn người. Họ nhìn xa trông rộng, biết cách quản lý nhân sự, đối nhân xử thế nên được lòng thiên hạ. Đây chính là lý do vì sao Tý đi đâu cũng có người quý mến thương yêu, hết lòng đỡ đần trong công việc, cuộc sống.

Trong tháng cô hồn, dù người khác khốn đốn trăm bề Tý vẫn phúc lộc song toàn, bạc tiền rủng rỉnh. Càng về cuối tháng tý càng vượng vận tài lộc, tiền cứ ào ào chui vào túi khiến ai cũng hờn.

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Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, không cần lo nghĩ chuyện tiền nong là phúc phần mà Ngọ xứng đáng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham khám phá, thích dịch chuyển lại có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ là nhân tài hiếm có khó tìm chốn công sở. Dù là con ngựa bất kham nhưng khi đã dốc lòng làm việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, nhanh chóng thăng tiến.

Tử vi 12 con giáp có nói, nửa cuối tháng 7 âm lịch Ngọ sẽ vạn sự như ý, vận may ập xuống đầu tới tấp. Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, không cần lo nghĩ chuyện tiền nong là phúc phần mà Ngọ xứng đáng có được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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