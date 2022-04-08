Qua ngày 9/4, Thần Phật ghé thăm, những con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 11:57

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu được ước thấy, tay phải "trĩu vàng", tay trái "hứng bạc" khiến ai nấy đều ghen tị sau ngày 9/4/2022.

Tuổi Ngọ

Công việc của con giáp may mắn này trở nên suôn sẻ, tài lộc cũng hanh thông, nhìn chung nhờ nỗ lực của bản thân mà bạn sẽ có được nhiều tiền hơn. Có được những thành tựu này đều là nhờ bản mệnh biết tận dụng các mối quan hệ sẵn có của mình. Ngoài ra, dù là nam và nữ, đều sống rất thân thiện, dĩ hòa vi quý. Thái độ làm người chân thành, vui vẻ và nhiệt tình giúp bạn đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, khó khăn cũng lập tức có người đứng ra giúp đỡ. 

 

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những tin vui bất ngờ. Công việc thuận lợi, cuộc sống thoải mái giúp bạn có thể tự tin và cũng có thời gian để xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Dù là người tài ba trong công việc và kiếm tiền cũng giỏi, song với những vấn đề liên quan đến tình cảm lứa đôi.

 

con giap may man
Công việc của người tuổi Ngọ trở nên suôn sẻ, tài lộc cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau ngày 9/4, đây sẽ là khoảng thời gian người người tuổi Dậu phát lộc không ngừng và khởi sắc trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trong chuyện kiếm tiền.

Chuyện tình cảm đôi lứa của con giáp này khá là ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ "gia vị" cần có cho một mối quan hệ lâu dài. Đây cũng là thời điểm mà người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ điều ngạc nhiên.

 

con giap may man 1
Sau ngày 9/4, đây sẽ là khoảng thời gian người người tuổi Dậu phát lộc không ngừng và khởi sắc trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến kể từ sau ngày 9/4/2022. Bạn cũng sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Do đó, bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, bạn ngày càng được cấp trên trọng dụng và tiến cử trong nhiều dự án lớn. 

Trong chuyện tình cảm, hội độc thân sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc khi bạn có thể cưa đổ người mình thích. Do đó, bạn nên tự tin hơn, đừng sợ thất bại và mạnh dạn tiến tới đi nha, sự chân thành của bạn có thể khiến đối phương cảm động. Những ai đang yêu sẽ tạo ra một số bất ngờ cho nửa kia, thỉnh thoảng bạn hãy lãng mạn và trẻ con một chút, nửa kia sẽ rất rung động.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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