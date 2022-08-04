Qua hôm nay (4/8), 3 con giáp này tiền bạc đầy tay, làm đâu thắng đó, đạt được thành công vang dội, xây nhà lầu, đón xe sang là chuyện thường

Sự nghiệp của con giáp này phất lên như diều gặp gió, bản mệnh có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Vận công danh của Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Con giáp luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Qua hôm nay, người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công.

Bước sang ngày mai, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối ngày, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Chỉ cần con giáp tuổi Tý cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, bản mệnh làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.

Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Qua hôm nay, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Qua hôm nay, tuy người tuổi Thìn phải vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi, nhưng nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, trong ngày mai, người tuổi Thìn cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.