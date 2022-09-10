Qua hôm nay (10/9), Thần Phật độ trì, 3 con giáp gặp thời gặp thế, trúng số liên tiếp, phát tài liên miên, phú quý căng tràn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:43

Tử vi cho biết, bước qua hết ngày 10/9, 3 con giáp sẽ có số phát tài cực lớn, túi tiền rủng rỉnh mặc sức mà tiêu

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tuổi Tỵ vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng. Tử vi học có nói, hết hôm nay, tuổi Tỵ sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp có bước đột phá không ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm. Dự kiến, nếu may mắn hơn, cuối tháng tuổi Tỵ sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá.

Cát tinh Thiên Tài nhập mệnh, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền tài dồi dào. Nhờ đó, tuổi Tỵ không cần đau đầu vì tiền, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.


Thần may mắn luôn ở bên cạnh con giáp tuổi Tỵ, chính vì vậy mà cuộc sống của người tuổi này vẫn luôn đủ đầy, bình yên. Nhờ có quý nhân bên cạnh trợ giúp nên cho dù gặp khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua hết.

Qua hôm nay (10/9), Thần Phật độ trì, 3 con giáp gặp thời gặp thế, trúng số liên tiếp, phát tài liên miên, phú quý căng tràn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, hết hôm nay, tuổi Tỵ sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp có bước đột phá không ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho biết công việc của tuổi Ngọ qua hôm nay có bước tiến triển khá lớn. Con giáp này có thể phát huy được năng lực cùng những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và giải quyết được mọi khúc mắc gặp phải.

Thu nhập rất khá, nhất là với những người kinh doanh, buôn bán thì đây còn là thời cơ tốt để thực hiện các kế hoạch làm ăn. Con giáp này nên tận dụng thời gian vận khí tăng để tăng khả năng thành công trong đầu tư hay mở rộng việc kinh doanh.

Vận trình tình yêu tươi sáng khi những người tuổi Ngọ độc thân sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực của mình trong những ngày tới. Bạn chỉ cần sống thật với lòng mình, tự tin vào bản thân thì tự khắc sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt người khác phái.

Qua hôm nay (10/9), Thần Phật độ trì, 3 con giáp gặp thời gặp thế, trúng số liên tiếp, phát tài liên miên, phú quý căng tràn - Ảnh 2

Tử vi của 12 con giáp cho biết công việc của tuổi Ngọ qua hôm nay có bước tiến triển khá lớn. Con giáp này có thể phát huy được năng lực cùng những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và giải quyết được mọi khúc mắc gặp phải. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Hết hôm nay, con giáp tuổi Tuất sẽ rũ bỏ hết mọi vận xui trong thời gian trước đó. Người tuổi này có thể trở thành con giáp may mắn lột xác thành đại gia tiền tỷ, giàu có nứt đố đổ vách. Nói chung vận trình của Tuất sẽ thuận lợi, tiền bạc chất đầy nhà.

Cuộc sống tuổi Tuất sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên. Đặc biệt, hết hôm nay, tuổi Tuất sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất muốn gì có đó, trước có thần tài chiếu cố, sau có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều thăng hoa rực rỡ. Dự kiến, hết hôm nay, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới, nếu không có nhà có xe thì ít nhất cũng có của cải dư dả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Qua hôm nay (10/9), Thần Phật độ trì, 3 con giáp gặp thời gặp thế, trúng số liên tiếp, phát tài liên miên, phú quý căng tràn - Ảnh 3
Tuổi Tuất muốn gì có đó, trước có thần tài chiếu cố, sau có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia

Tử vi cuối tuần của 12 con giáp cho hay vận thế của 3 con giáp này đã đến, liên tiếp gặt hái được thành công trong mọi lĩnh vực

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