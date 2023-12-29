Qua đêm nay, 3 con giáp SAO XẤU CHIẾU MỆNH, vận trình đi xuống, tài vận không thông, thành công không đến, cuộc sống buồn phiền

Qua đêm nay, cục diện sao xấu nhắc nhở Tuổi Tuất rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Trên phương diện tài vận, tuổi Tuất nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Tuất cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn.

Qua đêm nay, Hung tinh Kiếp Tài có thể khiến người tuổi Thân phải đối mặt với họa hao tài. Có thể những lợi ích tươi đẹp mà bản mệnh nhìn thấy trước mắt lại tiềm ẩn những rắc rối không lường trước được. Chớ vội đâm đầu mù quáng để rồi phải trả giá bằng chính tiền bạc mồ hôi công sức vất vả của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tài khí bất ổn như này, bạn cũng nên tránh chi tiêu hoang phí, tích lũy nhiều hơn đề phòng những trường hợp cấp bách thì vẫn có thể xoay sở được. Trước khi đưa ra các quyết định quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của mình thì cần phải suy nghĩ kĩ càng để tránh những sai lầm không đáng có.

Con giáp tuổi Tý

Qua đêm nay, tuổi Tý gặp nhiều vất vả trong ngày bị Tương Phá tác động. Bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, do đó rất khó nhận được sự trợ giúp của người khác khi xảy ra vấn đề. Con giáp này có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bản mệnh còn dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bất đồng trong cách giải quyết vấn đề, đôi bên đều cố chấp, khăng khăng với suy nghĩ của bản thân nên không chịu nhún nhường. Cũng vì lý do này mà hung hiểm bủa vây, tiểu nhân rình rập.

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