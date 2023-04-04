Qua đêm nay TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào rằm tháng 2 âm lịch (5/4/2023), 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát, tứ phương hội tụ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 5/4/2023 hôm nay, tuổi Mùi đi làm khá vất vả, cứ nghỉ ngơi thì không sao nhưng đi làm lại có chuyện. Con giáp này muốn yên ổn nhưng tiểu nhân thích sân si, ghen ghét, đặt điều để bôi nhọ bản mệnh.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng có được may mắn, nên tâm trạng khá tốt. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời, điều duy nhất bản mệnh cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ.

Bù lại, trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi lại rất may mắn. Tài chính hôm nay cho phép bản mệnh có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gắn kết các thành viên trong gia đình nên cứ thoải mái đi.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN

Ngày mới của Thìn được Chính Quan tương trợ nên công việc may mắn, người làm tự do có nhiều lộc. Những bạn sắp tới đây muốn thi cử, thăng chức, tăng lương cũng thuận lợi không kém.

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tình cảm đi lên sau bao ngày ảm đạm. Hội độc thân có người thầm thương trộm nhớ mà không hề hay biết. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc của bạn.

Mặt tiền bạc dư dả, tất cả là nhờ công sức cày bừa tích góp của bạn trong thời gian vừa qua. Khi bạn biết cách vận dụng khả năng một cách sáng tạo và hiệu quả thì sẽ có những phương án tối ưu nhất trong việc kiếm tiền, từ đó cứ băng băng mà thẳng tiến thôi.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Người tuổi Sửu có tính cách sắc sảo. Dù làm việc gì thì bản mệnh đều có tính toán. Họ có những nguyên tắc làm việc nhất định, nếu vượt qua ranh giới thì sẽ không làm. Tuổi Sửu đề cao việc kiếm tiền nhưng không vì thế mà bất chấp mọi thủ đoạn để có tiền.

Tử vi dự báo rằng, đúng ngày mai (5/4), tuổi Sửu được quý nhân hỗ trợ hết mình, Thần Tài ra sức giúp đỡ. Bản mệnh đón nhận vận may liên tiếp, thu về tài lộc dồi dào, ngân khố rủng rỉnh. Vận khí của tuổi Sửu trong giai đoạn này vô cùng vượng phát. Sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần họ làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì có thể cản bước họ tiến đến vị trí mới.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong thời gian này cũng rất hài hòa. Người có gia đình có những ngày tháng hạnh phúc, êm ấm. Người độc thân có thể làm quen với đối tượng mình thích.

Ảnh minh họa: Internet

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