Qua đêm nay TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào rằm tháng 2 âm lịch (5/4/2023), 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát, tứ phương hội tụ

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 20:00

Theo tử vi 12 con giáp trong tháng 4 này, đúng ngày mai (5/4/2023), 3 con giáp này được quý nhân hỗ trợ hết mình, Thần Tài ra sức giúp đỡ, đón nhận vận may liên tiếp, thu về tài lộc dồi dào, ngân khố rủng rỉnh.

TUỔI MÙI 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 5/4/2023 hôm nay, tuổi Mùi đi làm khá vất vả, cứ nghỉ ngơi thì không sao nhưng đi làm lại có chuyện. Con giáp này muốn yên ổn nhưng tiểu nhân thích sân si, ghen ghét, đặt điều để bôi nhọ bản mệnh.

Bù lại, trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi lại rất may mắn. Tài chính hôm nay cho phép bản mệnh có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gắn kết các thành viên trong gia đình nên cứ thoải mái đi.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng có được may mắn, nên tâm trạng khá tốt. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời, điều duy nhất bản mệnh cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ.

Qua đêm nay TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào rằm tháng 2 âm lịch (5/4/2023), 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát, tứ phương hội tụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN 

Ngày mới của Thìn được Chính Quan tương trợ nên công việc may mắn, người làm tự do có nhiều lộc. Những bạn sắp tới đây muốn thi cử, thăng chức, tăng lương cũng thuận lợi không kém.

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tình cảm đi lên sau bao ngày ảm đạm. Hội độc thân có người thầm thương trộm nhớ mà không hề hay biết. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc của bạn.

Mặt tiền bạc dư dả, tất cả là nhờ công sức cày bừa tích góp của bạn trong thời gian vừa qua. Khi bạn biết cách vận dụng khả năng một cách sáng tạo và hiệu quả thì sẽ có những phương án tối ưu nhất trong việc kiếm tiền, từ đó cứ băng băng mà thẳng tiến thôi. 

Qua đêm nay TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào rằm tháng 2 âm lịch (5/4/2023), 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát, tứ phương hội tụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU 

Người tuổi Sửu có tính cách sắc sảo. Dù làm việc gì thì bản mệnh đều có tính toán. Họ có những nguyên tắc làm việc nhất định, nếu vượt qua ranh giới thì sẽ không làm. Tuổi Sửu đề cao việc kiếm tiền nhưng không vì thế mà bất chấp mọi thủ đoạn để có tiền.

Tử vi dự báo rằng, đúng ngày mai (5/4), tuổi Sửu được quý nhân hỗ trợ hết mình, Thần Tài ra sức giúp đỡ. Bản mệnh đón nhận vận may liên tiếp, thu về tài lộc dồi dào, ngân khố rủng rỉnh. Vận khí của tuổi Sửu trong giai đoạn này vô cùng vượng phát. Sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần họ làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì có thể cản bước họ tiến đến vị trí mới.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong thời gian này cũng rất hài hòa. Người có gia đình có những ngày tháng hạnh phúc, êm ấm. Người độc thân có thể làm quen với đối tượng mình thích. 

Qua đêm nay TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào rằm tháng 2 âm lịch (5/4/2023), 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát, tứ phương hội tụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp ngày 5/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két