Qua đêm nay, trời ban phước lành, con giáp này may mắn 'uống trọn', tiền vô như nước, vận khí lên hương, nhân duyên bền chặt

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 14/6/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài là cánh tay trợ lực mạnh mẽ để cho người tuổi Thìn có thể có những quyết định táo bạo hơn liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay. Dù quyết định của mình là gì bạn cũng đã lường trước rủi ro và biết nên làm gì khi nó xảy ra.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ, phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thổ - Hỏa tương sinh tạo nên nhiều cơ may tình cảm của người tuổi Thìn. Con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ưng ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh.

Thổ - Hỏa tương sinh tạo nên nhiều cơ may tình cảm của người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Mão được tận hưởng hạnh phúc, bạn hiểu ra rằng những người yêu thương nhau sẽ giúp nhau phát huy được những điều đẹp nhất của chính họ mà không phải đánh mất bản ngã của mình. Một tình cảm chân chính sẽ chấp cánh cho ước mơ của mỗi người bay xa hơn.

Thiên Quan dự báo nhiều việc không như ý, con giáp tuổi Mão hãy luôn động viên bản thân nỗ lực thật nhiều, bạn sẽ bất ngờ với những kết quả mà mình đạt được. Đừng vì một chút khó khăn mà vội chùn bước nhé.

Ngũ hành tương sinh rất tốt để cải thiện mối quan hệ, bạn nên dành thời gian cho những người thân yêu. Theo nghiên cứu, ở bên họ như là cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ, có lẽ vì họ có thể giúp bạn giảm căng thẳng hoặc có cảm giác an ổn.

Tam Hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Mão được tận hưởng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Dậu có được những điều kiện thuận lợi. Ngay cả khi mọi thứ đang tốt đẹp, hãy cứ nghe những cảm xúc trong lòng bạn mách bảo để biết thực tế mọi việc đang như thế nào và bạn cần phải làm gì nhé. Hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa. Nhờ đó mà lúc này mà bạn vẫn có được sự cân bằng trong công việc, sức khỏe, sở thích hay những mối quan hệ xã hội khác.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo