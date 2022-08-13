Qua đêm nay 13/8/2022, trời cao rót lộc vào túi, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, tất tả bấy lâu đến lúc hưởng thành quả, nắm trong tay tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 20:04

Hãy cùng đi tìm 3 con giáp may mắn phát tài qua đêm nay, thứ 7 ngày 13/8/2022.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước qua đêm nay tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đường tài lộc khá lý tưởng, bản mệnh có khả năng được tăng lương tăng thưởng nhờ những cố gắng và nỗ lực của mình suốt khoảng thời gian qua. Bản mệnh không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc.

 

Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn. Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, tài lộc dồi dào đang ở phía trước chờ đón tuổi Ngọ, đừng để mình nản chí lùi bước mà lỡ mất vận may.  

Qua đêm nay 13/8/2022, trời cao rót lộc vào túi, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, tất tả bấy lâu đến lúc hưởng thành quả, nắm trong tay tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ bước qua đêm nay tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, qua đêm nay là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Dùng thời gian để chứng minh năng lực, con giáp này chẳng hề ngần ngại bất cứ khó khăn nào. 

 

Bản mệnh nên chịu khó dành thời gian để nắm bắt cơ hội lần này, không phải lúc nào Thần Tài cũng đứng về phía bạn như vậy. Từ thời gian này, tuổi Tuất còn có cơ hội thu hồi lại khoản vay tưởng chừng đã mất nữa. Đây cũng là bài học cho con giáp này xem lại cách quản lý tài chính của mình.

Qua đêm nay 13/8/2022, trời cao rót lộc vào túi, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, tất tả bấy lâu đến lúc hưởng thành quả, nắm trong tay tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Theo tử vi, qua đêm nay là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến khi bước qua đêm nay. Bản mệnh có vận phát tài, trong chuyện kinh doanh cần phải mạnh bạo. Nếu có cơ hội đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên chủ động nắm bắt, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, tất sẽ có người đến giúp cho thoát khỏi cảnh nguy nan.

 

Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì chẳng có gì. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch cho riêng mình thì đừng để những chuyện ngoài lề khiến cho mình từ bỏ. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng cũng có không ít cơ hội để kiếm thêm tài lộc từ những khoản khác nữa.

Qua đêm nay 13/8/2022, trời cao rót lộc vào túi, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, tất tả bấy lâu đến lúc hưởng thành quả, nắm trong tay tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến khi bước qua đêm nay - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày thứ 2 (8/8/2022), những con giáp này trở thành đệ nhất may mắn, thuận lợi đào trúng kho báu thần tài, thu tiền mỏi tay

Cuối ngày thứ 2 (8/8/2022), những con giáp này trở thành đệ nhất may mắn, thuận lợi đào trúng kho báu thần tài, thu tiền mỏi tay

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là những con giáp chẳng bao giờ thiếu tiền vào thời điểm cuối ngày thứ 2 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi ngày 13/8

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 30 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026