Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 01:20

Qua cơn mưa rào 7/9, tử vi dự đoán 3 con giáp này cát lợi không đếm xuể, làm đâu thắng đậm đó.

Tuổi Dần

Mặt sự nghiệp tuổi Dần qua cơn mưa rào 7/9 đang làm chức vụ cao ở trong công ty sẽ cô đơn trong ngày này do ảnh hưởng của Tỷ Kiên. Có vẻ như bạn hơi nghiêm nghị, lạnh lùng nên lắm người xa lánh bạn. Không phải người ta ghét bạn đâu, hãy cứ tỏ thái độ thân thiện cởi mở thì ai ai cũng yêu quý Dần hết.

Mộc sinh Hỏa nên lộc lá dồi dào, các mối quan hệ làm ăn đơm hoa kết trái ngọt đem về một khoản thu rủng rỉnh cho những người đang làm ăn lớn. Ai được nhận lộc thì phải biết điều cho đi, đừng tham lam giữ cho riêng mình.

Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh - Ảnh 1

Mặt sự nghiệp tuổi Dần qua cơn mưa rào 7/9 đang làm chức vụ cao ở trong công ty sẽ cô đơn trong ngày này do ảnh hưởng của Tỷ Kiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm tuổi Mùi qua cơn mưa rào 7/9 tốt đẹp. Tuổi Mùi may mắn khi tìm được một người sẵn sàng hy sinh để bản mệnh có thể yên tâm lo gầy dựng sự nghiệp. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người khác giới, tăng khả năng tìm được một nửa yêu thương.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này luôn diễn ra suôn sẻ dễ dàng.

Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh - Ảnh 2

Vận trình tình cảm tuổi Mùi qua cơn mưa rào 7/9 tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Khối lượng công việc tăng đột ngột đòi hỏi bản mệnh phải có sự sắp xếp khoa học, hợp lý mới mang lại hiệu quả cao.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thu nhập trong ngày xứng đáng với công sức cũng như những vất vả mà bản mệnh đã trải qua trong khoảng thời gian này.

Tuổi Mão

Sự nghiệp: qua cơn mưa rào 7/9 cơ bản ổn định, không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc.

Song song đó, các mối quan hệ giữa cá nhân với đồng nghiệp phát sinh rắc rối nên cần điều chỉnh tâm trạng kịp thời trong tuần này.

Tài vận: cẩn thận trong quản lý tài chính. Thời điểm này bạn cũng nên lưu tâm hơn nữa với các mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Vận trình tình cảm ổn định. Đôi lứa yêu nhau hiện đang trải qua khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên nhau.

Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh - Ảnh 3

Vận trình tình cảm ổn định. Đôi lứa yêu nhau hiện đang trải qua khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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