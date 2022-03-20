"Qua cơn bĩ cực" top con giáp nghênh đón Thần Tài: Tháng 4 đón lộc, tháng 5 tăng lương, dùng "túi ba gang" đựng tiền không xuể

Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra.Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy.Phương diện tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn. Vì thường ngày cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên hai bạn càng thêm trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương.

Tử vi 2 tháng tới dự đoán cát tinh Thái Dương che chở khiến cho vận trình của người tuổi Dần thêm phần sáng sủa. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, dù làm bất cứ công việc gì, con giáp tuổi Tuất luôn phát huy tinh thần trách nhiệm. Họ ham học hỏi, cầu tiến và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Người tuổi này tin rằng chỉ cần hạ quyết tâm thì làm việc gì cũng thành công.

Hơn nữa, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, dù khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bằng chính khả năng của mình. Cũng chính bởi vì vậy nên sau nhiều khó khăn, thất bại, con giáp này ngày một vững vàng trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Tử vi 2 tháng tới dự đoán mưa thuận gió hòa, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, người tuổi Tuất dần hưởng được thành quả do chính công sức lao động của bản thân. Con giáp này nếu đang thất nghiệp cũng sẽ tìm được công việc phù hợp.

Trong khi đó, con giáp tuổi Tuất làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Nhờ làm việc chăm chỉ, họ kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của họ cũng dần khởi sắc.

Tuổi Sửu

Tử vi phương Đông nói rằng 2 tháng tới của người tuổi Sửu tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Sửu thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Bản mệnh vẫn có những nguồn thu phụ song hãy tập trung làm tốt công việc chính vì đây mới là nguồn giúp bạn rủng rỉnh trong thời gian này.

Sau thời gian phấn đấu chăm chỉ, giờ đây người tuổi Sửu đã có thể thoải mái tận hưởng những thành quả do chính công sức mình tạo dựng.

Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên nên những người làm kinh doanh có thể tận dụng để kiếm thêm, đánh trúng tâm lý người dùng. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực mới lại không phải quyết định khôn ngoan.

Người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất trong thời gian này hơn người làm ăn lớn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.