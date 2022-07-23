"Qua cơn bĩ cực", chúc mừng 3 con giáp may mắn, tuần này (25-31/7) sự nghiệp vụt sáng, một bước lên mây, giàu sang phát hờn

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 21:26

Tuần này (25-31/7) 3 con giáp tài lộc hanh thông, khởi sắc, ước mơ sẽ thành hiện thực, nếu bạn nắm bắt cơ hội và làm ăn thuận lợi thì vẫn kiếm được nhiều tiền

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo tuần này (25-31/7) đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ rất hanh thông. Trong khi nhiều người nghỉ ngơi, Ngọ vẫn miệt mài làm việc. Sự thành công của Ngọ khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Không cần bận tâm về những gì người khác nói, bản thân Ngọ biết mình đã phải trải qua những gì, cố gắng ra sao, vậy là đủ.

Nhờ tài lộc thuận lợi mà các nguồn thu của Ngọ tăng lên. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đôi khi Ngọ không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết.

Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra cũng không hề ít. Con giáp này cần học cách kiểm soát tài chính tốt hơn vì đây sẽ là chìa khó để mở cánh cửa thành công bề vững.

Tuổi Hợi

'Qua cơn bĩ cực', chúc mừng 3 con giáp may mắn, tuần này (25-31/7) sự nghiệp vụt sáng, một bước lên mây, giàu sang phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp lợn đang trên đà phát triển, vận may ngày càng tăng, tuần này (25-31/7) tài lộc hanh thông, khởi sắc, ước mơ sẽ thành hiện thực, nếu bạn nắm bắt cơ hội và làm ăn thuận lợi thì vẫn kiếm được nhiều tiền, vẫn cần tăng cường giao tiếp với người khác, chỉ có như vậy mới ổn định được tài lộc, làm ăn phát đạt, nếu bận rộn thì phải dành nhiều thời gian hơn cho quý nhân phù trợ, mang đến cơ hội tốt, hy vọng hái ra tiền từ tứ phương, đừng than phiền vì áp lực công việc trong thời gian này, hãy chăm chỉ và làm tốt công việc sẽ có tương lai tươi sáng.

Tuổi Tỵ

Vận may đến với người tuổi Tỵ trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.

 

Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Hãy tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình. 

 

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Tuần này (25-31/7) tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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