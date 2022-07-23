Đúng 10 giờ ngày chủ nhật 24/7, dưới ảnh hưởng của cục diện Ngũ hành, 3 con giáp này sẽ đứng trên đỉnh cao của thành công, số mệnh thăng hoa

Người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những dự án dài hạn sẽ đem về nhiều thành tích đáng nể cho con giáp này trong ngày mới có Chính Ấn giúp sức. Mão nên mạnh dạn quảng bá những thành quả đó để mọi người biết đến dự án của mình nhiều hơn.

Không riêng gì công việc mà tình duyên của người tuổi Mão cũng thuận lợi. Chuyện tình cảm phát triển khá tốt, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Mão và người ấy có thể sớm về chung một nhà. Những người chưa tìm được nửa kia của mình thì cũng đừng lo lắng quá, tình yêu sẽ sớm nảy nở mà thôi.

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Tử vi dự báo 10 giờ ngày chủ nhật 24/7, người tuổi Sửu sẽ được các sao tốt phù hộ, với vận may này, họ được cho là sẽ tạm biệt sự nghiệp tầm thường của tháng trước và đón tài lộc tương lai. Mặt khác, đối với một số người tuổi Sửu, sự nghiệp của họ trước đó có nhiều gập ghềnh, nhưng bằng cách không ngừng tìm cách và điều chỉnh tâm lý, cùng với năng lực và trí tuệ cảm xúc được cải thiện, họ sẽ được lãnh đạo tin tưởng và thăng chức trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tý

Cuối tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tuần, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.



Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

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