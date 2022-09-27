"Qua cơn bĩ cực": 3 tuổi sau chỉ cần ngồi "rung đùi đếm tiền", thành công tự khắc đến, vận khí hanh thông 3 ngày tới (28/9 - 30/9), khó khăn cỡ nào cũng đều vượt qua nhờ có Quý Nhân lót đường

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 19:55

3 ngày tới đây, các con giáp sau tha hồ ngồi rung đùi đếm tiền nhờ có Quý Nhân lót đường, mọi sự hanh thông thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Ai nấy đều biết tuổi Ngọ là những con giáp cần cù, chăm chỉ, mỗi ngày mở mắt ra chỉ biết cắm mặt làm việc để tích góp và xây dựng cuộc sống đầy đủ. Họ là những người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, tuổi Ngọ cho rằng nếu mình không tự làm chủ bản thân thì chẳng thể chăm lo và yêu thương bất cứ ai. 

Tuy nhiên, đức hy sinh và chịu đựng của tuổi Ngọ cũng khiến người khác ngưỡng mộ, chuyện gì phải chịu đựng thì họ vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận, bên cạnh đó tuổi Ngọ cũng mạnh dạn chống lại những điều bất công. Tuổi Ngọ thường không màng cuộc sống giàu sang, họ chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, không lo lắng mệt mỏi bất cứ điều gì đã là quá đủ. Nhờ vậy mà phúc đức và tài vận của tuổi Ngọ dần được tích góp và bùng nổ vào 3 ngày sắp tới, và thậm chí phúc đức này sẽ mang lại rất nhiều điều cho tuổi Ngọ cho đến hết tháng. Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Ngọ, bởi vì họ đã cho đi mà không cần nhận lại nên sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

'Qua cơn bĩ cực': 3 tuổi sau chỉ cần ngồi 'rung đùi đếm tiền', thành công tự khắc đến, vận khí hanh thông 3 ngày tới (28/9 - 30/9), khó khăn cỡ nào cũng đều vượt qua nhờ có Quý Nhân lót đường - Ảnh 1
Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn không phải quá giàu có, nhưng bản thân họ sẽ làm nên sự giàu có cho chính mình. Có thể trong 9 tháng đầu năm, mọi thứ đến với tuổi Thìn không mấy suôn sẻ. Nhiều lúc ngỡ như mình sắp hoàn thành được mục tiêu nhưng lại bị gãy gánh nửa đường. Tuy nhiên, đó không phải là kết quả mà bạn nhận được. Bởi lẽ, từ 3 ngày tới đây đến cuối năm mới là giai đoạn thịnh vượng của bạn.

Với sự cố gắng không ngừng trong thời gian qua, và thời điểm 3 ngày tới đây chính là lúc những người tuổi Thìn gặt được "quả ngọt". Vào thời điểm này, sự nghiệp không những thuận lợi mà tiền tài cũng dồi dào hơn mức bình thường.

Không những thế, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng hạnh phúc. Rất có thể trong tháng sau, họ và đối phương có thể tính đến chuyện hôn nhân và hai bạn sẽ có cuộc sống viên mãn.

 

Tuổi Mùi

Nhìn chung trong thời gian trước, đường tình duyên và tài vận của tuổi Mùi gặp chút trở ngại. Tuy nhiên, những khó khăn đó không đáng là bao. Bởi lẽ, trời sinh tuổi Mùi đã có ý chí mạnh mẽ, họ hoàn toàn có đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn. Cho nên khi gặp những điều không may, tuổi Mùi vẫn sẵn sàng đối mặt.

Điều đáng nói, 3 ngày sắp tới đây, vận may, tiền tài và đường tình duyên của tuổi Mùi có bước chuyển mới. Đặc biệt là trong sự nghiệp, tuổi Mùi bắt đầu cơ hội tìm được hướng đi mới, cũng như được cấp trên chiếu cố nhiệt tình. Từ đó, họ có khả năng làm giàu và kiếm tiền nhiều hơn giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, đường tình duyên khá êm đềm và nhẹ nhàng. Bắt đầu từ ngày mai đến cuối năm tuổi Mùi và người yêu của mình sẽ có những vài bước ngoặt bất ngờ dẫn đến một kết cục viên mãn mà các bạn không ngờ đến.

'Qua cơn bĩ cực': 3 tuổi sau chỉ cần ngồi 'rung đùi đếm tiền', thành công tự khắc đến, vận khí hanh thông 3 ngày tới (28/9 - 30/9), khó khăn cỡ nào cũng đều vượt qua nhờ có Quý Nhân lót đường - Ảnh 2
Điều đáng nói, 3 ngày sắp tới đây, vận may, tiền tài và đường tình duyên của tuổi Mùi có bước chuyển mới. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên "núi vàng", ngụp lặn trong "biển tiền", đắc tài đắc lộc đến hết năm

Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên "núi vàng", ngụp lặn trong "biển tiền", đắc tài đắc lộc đến hết năm

Còn 3 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp bất ngờ "lội ngược dòng ngoạn mục", chuẩn bị đón tháng mới giàu sang phú quý.

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