Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên "núi vàng", ngụp lặn trong "biển tiền", đắc tài đắc lộc đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:36

Còn 3 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp bất ngờ "lội ngược dòng ngoạn mục", chuẩn bị đón tháng mới giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Thìn tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Thìn luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Thìn luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, tuổi Thìn là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người được Trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống tuổi Thìn trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Thìn có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn, đặc biệt là vào 3 ngày tới đây. 

Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên 'núi vàng', ngụp lặn trong 'biển tiền', đắc tài đắc lộc đến hết năm - Ảnh 1
Cuộc sống tuổi Thìn trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. 

Đa số những người tuổi Thân đều công thành danh toại khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc phải đánh đổi mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn. 

Tuổi Thân bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình cảm ấm áp, họ dành nhiều tình thương cho những người thân bên cạnh và luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tử vi học có nói, bản tính tuổi Thân hiền lành nhờ vậy mà có nhiều quý nhân giúp đỡ, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng không bao giờ lâm vào cảnh đường cùng.

3 ngày cuối cùng của tháng 9 này, tuổi Thân bất ngờ đổi vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Nhờ hồng phúc Tề Thiên mà tài vận tuổi Thân đều tăng, cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ghen tị.

Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên 'núi vàng', ngụp lặn trong 'biển tiền', đắc tài đắc lộc đến hết năm - Ảnh 2
3 ngày cuối cùng của tháng 9 này, tuổi Thân bất ngờ đổi vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ và có cá tính độc lập. Tử vi học có nói, người tuổi Sửu phải sống xa gia đình mới ăn nên làm ra, sự nghiệp mới vẻ vang. 

Đa số người tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên cuộc sống còn dài và còn nhiều điều mới mẻ nên khi gặp biến cố, họ đã có thể vượt qua được bằng bản lĩnh của mình. 

Người tuổi Sửu bề ngoài vô tâm nhưng bên trong lại sống rất tình cảm, yêu thương người khác nhưng chỉ thể hiện bằng hành động và ít khi nói. 

Chính vì vậy, người tuổi Sửu được Trời ban nhiều phúc đức, sự hiền lành, hướng thiện đã giúp họ ngày càng giàu có. 

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9, người tuổi Sửu sẽ có cơ ngơi ổn định, không chỉ xây dựng cho bản thân cuộc sống vẹn toàn mà còn giúp gia đạo hưng thịnh, đem đến nhiều may mắn cho những người xung quanh. 

Đặc biệt, người tuổi Sửu lại được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn, nếu cuối năm không mua được nhà xe thì ít nhất cũng tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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