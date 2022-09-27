Đúng 16h chiều mai (28/9), Ngọc Hoàng "mở kho vàng", dự đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc nhờ "Ông tổ xổ số" chống lưng, tiền của đề huề, "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", nửa đời sau ăn xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 15:42

Chiều mai, 3 con giáp tha hồ "ngụp lặn trong biển tiền" nhờ trúng số độc đắc, từ đây giàu sang phú quý kéo đến ngập nhà.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia tử vi học, những người tuổi Thân trong chiều mai được Cát Tinh soi chiếu nên có vận may đặc biệt hơn người, từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm, nhìn chung tất cả các phương diện đều vô cùng thuận lợi. Trong công việc, người tuổi Thân sẽ được quý nhân tương trợ nên các kế hoạch, dự định trong công việc có nhiều khả năng được hiện thực hóa sớm hơn dự kiến, từ đó mà thu về thành quả không nhỏ.

Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng nên lưu ý, không nên chủ quan hay khinh suất trước những may mắn, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Các bạn vẫn nên kiểm soát công việc của mình thật tốt, không nên nóng vội hay liều lĩnh. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, phát triển một cách ổn định, chắc chắn, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Đúng 16h chiều mai (28/9), Ngọc Hoàng 'mở kho vàng', dự đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc nhờ 'Ông tổ xổ số' chống lưng, tiền của đề huề, 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', nửa đời sau ăn xài phủ phê - Ảnh 1
Chỉ cần thuận theo tự nhiên, phát triển một cách ổn định, chắc chắn, thành công sẽ nằm trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý vào chiều mai. Họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Với bản tính lương thiện này, tuổi Hợi không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Hợi cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

Đúng 16h chiều mai (28/9), Ngọc Hoàng 'mở kho vàng', dự đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc nhờ 'Ông tổ xổ số' chống lưng, tiền của đề huề, 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', nửa đời sau ăn xài phủ phê - Ảnh 2
Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất 

Cũng giống với những người tuổi Hợi, vào chiều mai, người tuổi Tuất được Nguyệt Lệnh tương phù, những áp lực tích lũy, dồn nén thời gian trước sẽ được giải tỏa hết, sẵn sàng đón nhận một khoảng thời gian đầy ắp những niềm vui.

Về công việc, công việc của người tuổi Tuất sẽ trôi chảy hơn, thuận lợi hơn. Trong thời gian này, kiến nghị những người tuổi Tuất nên chú trọng vào việc tìm kiếm đối tác làm ăn trung thành, đáng tin cậy, đôi bên có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau nỗ lực, như thế mới tạo ra được đột phá ấn tượng.

Về đường tài vận có thể nói là có sự khởi sắc đáng kể, đầu tư có thể thu lợi nhuận, song cũng cần thận trọng, không nên quá ham lợi mà không tính toán trước sau. Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tốt đẹp, vì thế các bạn đừng bỏ qua cơ hội trong thời gian này để vun đắp thêm cho đời sống tình cảm nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp "hiền lành hưởng phúc Trời cho", tình - tiền bủa vây, của nả đầy tay, công danh thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp "hiền lành hưởng phúc Trời cho", tình - tiền bủa vây, của nả đầy tay, công danh thịnh vượng

3 ngày cuối cùng trước khi bước sang tháng 10, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng mạnh mẽ, của cải đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

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