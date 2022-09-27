Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp "hiền lành hưởng phúc Trời cho", tình - tiền bủa vây, của nả đầy tay, công danh thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 13:15

3 ngày cuối cùng trước khi bước sang tháng 10, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng mạnh mẽ, của cải đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Mão thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Mão có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 3 ngày tới đây, cuộc sống tuổi Mão sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Mão còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp 'hiền lành hưởng phúc Trời cho', tình - tiền bủa vây, của nả đầy tay, công danh thịnh vượng - Ảnh 1
Người tuổi Mão thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, người tuổi Sửu rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Sửu cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Sửu có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp 'hiền lành hưởng phúc Trời cho', tình - tiền bủa vây, của nả đầy tay, công danh thịnh vượng - Ảnh 2
Theo tử vi học, người tuổi Sửu rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

3 ngày tới là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Thìn, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Thìn sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói,, người tuổi Thìn có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Thìn là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Thìn cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chiều nay (27/9), Thần May Mắn và Thần Tài "gõ cửa nhà" cùng lúc, 3 con giáp ngập tràn may mắn, "tiền bạc ôm tay trái, hỷ sự quấn tay phải", vận trình rực sáng như Trăng giữa bầu trời đêm

Chiều nay (27/9), Thần May Mắn và Thần Tài "gõ cửa nhà" cùng lúc, 3 con giáp ngập tràn may mắn, "tiền bạc ôm tay trái, hỷ sự quấn tay phải", vận trình rực sáng như Trăng giữa bầu trời đêm

Chiều nay, 3 tuổi này giàu sang đố ai bằng nhờ Thần May Mắn và Thần Tài đến thăm nhà cùng lúc, từ đây cuộc sống dư dả giàu sang.

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