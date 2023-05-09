Qua 00h đêm nay, thứ Tư (10/5/2023): 3 tuổi vận số lên hương, vận mệnh vàng 10, giàu sang phú quý bất ngời

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này đạt được những bước tiến đáng kể trên con đường công danh nhờ vào lối tư duy cởi mở và phóng khoáng khi xử lý công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Những khác biệt suy nghĩ khi chung sống với nhau khiến cho bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xích mích. Hãy bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có biến động trong ngày này. Thu nhập không những được duy trì ở mức ổn định mà còn nâng cao rõ rệt do con giáp này biết cách chi tiêu một cách hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

ử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân.

Thêm vào đó, con giáp này còn có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi Thân càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Con giáp này biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý, tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Mão được nâng bước đến thành công nhanh hơn. Người ta có nghỉ thì nghỉ, bản mệnh vẫn phải cày cuốc. Nhờ cần cù nên trời thương, những ai sắp thi cử, bầu cử, xin việc sẽ gặp may mắn.

Tuy nhiên, trong ngày con giáp này lại dễ phải chi tiêu nhiều. Hàng loạt đồ đạc hoặc vật dụng gia đình của bản mệnh tự nhiên hỏng hóc khiến bản mệnh phải tốn tiền sửa hoặc sắm đồ mới.

Tình cảm cũng kém may mắn, con giáp này dễ bị bạn bè phản bội, người thân trong họ hàng thì hại nhau vì quyền lợi. Tuổi Mão nên hiểu rằng, dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất, tin người quá vội cũng là cái tội.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!