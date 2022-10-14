Phượng hoàng tung cánh đúng 14h14h ngày 14/10, Thìn đón lộc lá vào nhà, Thân lại u sầu chuyện tình cảm, những con giáp còn lại thì sao?

Tuổi Tý được dự báo gặp không ít rắc rối trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Công việc không thuận lợi như bình thường. Tâm trạng bạn đang rối bời do chuyện tình cảm, chính vì vậy bạn khó lòng mà tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Tình yêu lứa đôi ngày càng lâm vào bế tắc khi cả hai đều không còn dành cho đối phương quá nhiều sự kiên nhẫn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề. Gia đạo bất ổn, tình cảm giữa vợ chồng hay với con cái có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn.

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Sửu

Sửu cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn và thách thức trong ngày Sửu Ngọ Tương Hại. Con giáp này phải tất bật khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm. Song kết quả công việc chưa được như mong muốn.

Nhìn chung chuyện làm ăn hôm nay có phần ảm đạm, một mình tuổi Sửu phải xoay sở đủ đường.

Bù lại, chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Đừng e ngại khi người ấy bày tỏ tình cảm với bạn, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương và hạnh phúc đi nhé. Chuyện tình cảm không quá mãnh liệt nhưng tiến triển đúng ý bạn.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Người tuổi Dần được dự báo có vận trình ngày mới vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Người tuổi Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần Tỷ Kiên cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Chẳng những vậy, vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở Mão cần phải tránh vạ miệng, hạn chế sa vào thị phi chốn công sở. Bạn đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc nhưng không nên vì vậy mà khoe khoang kẻo khiến tiểu nhân dòm ngó, ghen tị và tìm cách để quấy phá, không để bạn yên ổn phát huy năng lực của mình.

Hôm nay còn là ngày đường tài lộc của con giáp này dễ tổn hao. Đầu tư trong ngày hôm nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bạn nên đánh giá lại tình hình để có giải pháp phù hợp, chớ nên mù quáng ném tiền qua cửa sổ.

Cũng trong hôm nay, vì ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên chuyện tình cảm ít nhiều bị ảnh hưởng, nhân duyên khó thành, người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Với các cặp đôi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp nhiều cản trở nên cảm thấy khá mệt mỏi, có lúc chỉ muốn buông tay.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Trong ngày có sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài, người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Ngũ hành tương sinh cũng mang tới cho những chú Rồng đường tình duyên cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trở ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tử vi tuổi Tị

Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tị nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Đường công danh sự nghiệp cũng không có gì để phàn nàn. Chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bạn và có thể giao thêm trọng trách mới.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nhiều suy nghĩ bế tắc, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán vấn đề của bạn. Công việc trong ngày khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Những kẻ tiểu nhân ghen ghét có thể lợi dụng đó làm cái cớ để gây đàm tiếu, thị phi nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Bạn nên tự mình thoát ra khỏi những điều tiêu cực trong đầu mình.

Phương diện tài lộc được dự đoán cũng chưa ổn định. Dù trước đó bản mệnh kiếm được kha khá tiền, nhưng hầu như kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không tích lũy được khoản nào. Thời điểm này tuổi Ngọ nên hạn chế thực hiện những giao dịch lớn bởi nó không mang lại lợi ích và tỷ lệ thành công cũng không cao.

Ngũ hành Hỏa vượng cảnh báo sức khỏe của con giáp này xuất hiện dấu hiệu bất thường. Dù biểu hiện ban đầu chưa rõ ràng, nhưng không vì thế mà chủ quan. Bạn nên chú ý lắng nghe cơ thể, thăm khám kịp thời khi thấy những triệu chứng khó chịu, đồng thời đừng quên xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, tím

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Mùi lại không tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Dê có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thân

Tuổi Thân nên chú ý hơn tới công việc đang làm. Khi xử lý vấn đề bạn nên có cái nhìn bao quát toàn cục, kiểm tra thông tin từ nhiều hướng, đừng chủ quan phiến diện kẻo mắc sai lầm. Ngoài ra cũng nên chủ động học hỏi, tích lũy thêm kiến thức để trang bị cho bản thân khả năng xoay sở trong những tình huống cụ thể.

Tài vận duy trì ở mức ổn định đã được coi là may mắn, bạn không nên quá vội vàng mà tính toán sai sót. Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo có điềm báo bị lừa gạt, trộm cắp tài sản. Vì vậy, con giáp này cần giữ túi tiền thật chặt. Đặc biệt, bạn nên bình tĩnh và sáng suốt khi kinh doanh, đầu tư, tránh bị người xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt tiền bạc.

Kim – Hỏa xung khắc, tuổi Thân có nhiều nỗi muộn phiền vì mối quan hệ tình cảm vốn đang êm đẹp ngày càng phát sinh nhiều vấn đề. Tình yêu đáng lẽ cần sự thấu hiểu bao dung nhưng vì ai cũng đề cao cái tôi của mình nên trục trặc là điều khó tránh khỏi. Đôi bên cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay, công việc của tuổi Dậu có thể gặp một số trở ngại. Có thể là những rắc rối mới phát sinh hoặc có người chơi xấu sau lưng, nhưng tuổi Dậu lại không hề hay biết, không có sự đề phòng, đến khi nhận ra vấn đề thì sự đã rồi, khó bề xoay chuyển.

Tài lộc trong ngày không vượng lắm, bạn không có thêm khoản thu nào mà còn có nguy cơ mất thêm tiền. Lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn, kẻo số tiền bạn tích cóp trong suốt thời gian vừa qua cũng theo gió mà bay.

Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, có người còn sẵn sàng duy trì tình trạng độc thân như hiện tại. Người đã có đôi đôi lúc cũng khó tránh được bất đồng quan điểm với đối phương.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm việc tự chủ, có định hướng, tự tin và bản lĩnh hơn ngày thường. Dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn nhưng bạn khá thản nhiên, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ và giải quyết mọi việc gọn gàng, xuất sắc. Nhờ vậy, con giáp này nâng cao được uy tín trong tập thể.

Cát thần Thiên Tài còn giúp tình hình tài chính của tuổi này rất tốt, tiền bạc gia tăng nhờ có thêm nguồn thu mới. Những tưởng đây là may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng thực chất nó lại chính là thành quả của bạn trong suốt thời gian vừa qua luôn cần cù, nỗ lực cố gắng bền bỉ.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm của bản mệnh ổn định hơn, đôi lứa hài hòa gắn kết có nhiều dự định mới cho tương lai. Với người độc thân, sự năng động vui tươi của bạn rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội tốt để bạn tìm thấy một nửa cuộc đời mình.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Tử vi tuổi Hợi

Được Thiên Ấn soi đường chỉ lối, người tuổi Hợi làm việc hiệu quả và giành được nhiều thành công trong những nhiệm vụ được giao. Bạn cũng có cơ hội thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phát hiện thêm khả năng tiềm ẩn.

Tuy nhiên đường tình duyên kém vượng do ngũ hành xung khắc tác động. Đôi lứa ngày càng dành ít thời gian cho nhau nên khó tránh xảy ra mâu thuẫn. Đã vậy đối phương không hiểu và thông cảm cho bạn, những mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Bản mệnh có cái tôi quá lớn nên không thèm hòa giải mà kệ cho mọi chuyện diễn tiến.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.