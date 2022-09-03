“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” 3 con giáp xui tận mạng trong 10 ngày tới (4/9-13/9) bị vạ lây từ người khác, chuyện không phải của mình nhưng vẫn phải đau đầu, gánh chịu

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 13:14

Top 3 con giáp gặp phải chuyện xui rủi trong 10 ngày tới, cẩn thận bởi bị vạ lây, không nên kết giao với nhiều người để tránh dẫn đến nhiều việc đáng tiếc.

Tuổi Tị

Theo tử vi người tuổi Tị trong 10 ngày tới (4/9-13/9) cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, khiến cho vận trình sa sút. Bản mệnh đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng vô tình cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh. Phàm những chuyện chưa từng làm qua chớ nên tự cho mình là đúng mà cần phải xem xét kỹ tình hình, tham khảo ý kiến của người đi trước rồi mới hành động.

“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” 3 con giáp xui tận mạng trong 10 ngày tới (4/9-13/9) bị vạ lây từ người khác, chuyện không phải của mình nhưng vẫn phải đau đầu, gánh chịu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng tuổi Tị cũng không được tin người quá mức, nếu không dễ bị kẻ tiểu nhân làm cho u mê, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Lúc đó chẳng những công việc không được suôn sẻ mà uy tín cũng bị tổn hại, tiền bạc cũng hư hao không ít.

Đặc biệt, nếu có ý định hợp tác làm ăn thì con giáp này cần phải học cách nhìn người. Đừng chỉ nhìn vào tiềm lực tài chính mà còn phải xem nhân cách đạo đức của đối phương, nếu không dễ trao trứng cho ác, tự mình hại mình.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi trong 10 ngày tới (4/9-13/9). Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” 3 con giáp xui tận mạng trong 10 ngày tới (4/9-13/9) bị vạ lây từ người khác, chuyện không phải của mình nhưng vẫn phải đau đầu, gánh chịu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện làm ăn không tiến triển như ý muốn. Có lẽ bạn cần phải cẩn trọng khi kí kết hợp đồng hoặc làm quen với đối tác mới, chớ cả tin và mong nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Bạn ngại mở lòng mình với người khác nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn trong 10 ngày tới (4/9-13/9) là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình.

“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” 3 con giáp xui tận mạng trong 10 ngày tới (4/9-13/9) bị vạ lây từ người khác, chuyện không phải của mình nhưng vẫn phải đau đầu, gánh chịu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, vợ chồng… nên cuộc sống cũng như sự nghiệp có nhiều áp lực.

Tài lộc cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của, trong đó lưu ý nhất là hạn chế đầu tư mạo hiểm.

Tình cảm vợ chồng cũng có dấu hiệu giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Việc sinh con cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm.

Người độc thân dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Dù có người tìm được đối tượng ưng ý nhưng tình cảm nhanh phai nhạt, dễ chia ly cách biệt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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