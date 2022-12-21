Phúc tinh soi sáng: Tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần, các con giáp sau có Thần Tài gõ cửa, quý nhân mở lối, tiền bạc chất cao như núi

Các con giáp sau đây sự nghiệp thăng hoa, tiền tài công danh viên mãn trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần.

Tuổi Sửu Xem tử vi 12 con giáp, trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần, tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Sự nghiệp cá nhân của Sửu cũng khá êm đẹp. Bạn có thể sẽ được cấp trên nhắc lên vị trí mới nhờ biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, vận trình nhờ vậy lên như diều gặp gió. Việc này có thể khiến bạn bị gièm pha đôi chút nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó.

Xem tử vi 12 con giáp, trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần, tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần, người tuổi Hổ sẽ có vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm cho tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định. Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần, người tuổi Hổ sẽ có vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm cho tinh thần con giáp trở nên phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh trong tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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