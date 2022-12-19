Hiện tại khốn khó nhưng qua Lễ Giáng sinh, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 12:31

Cùng xem qua danh sách 3 con giáp may mắn khi qua Lễ Giáng sinh sắp đến!

Con giáp tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ... nhưng bản thân bạn cũng nên hết sức tập trung cho công việc vì qua Lễ Giáng sinh mới thật sự vượng phát. Sửu trúng mánh lớn và thu về một khoản "khổng lồ" nên cuối tuần này bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng.

Hiện tại khốn khó nhưng qua Lễ Giáng sinh, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 1
Thần tài xuất hiện ngay giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ... nhưng bản thân bạn cũng nên hết sức tập trung cho công việc vì qua Lễ Giáng sinh mới thật sự vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Thời gian qua có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với Tỵ. Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Thế nhưng bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ sớm lấy lại hào quang khi bước qua lễ Giáng sinh.

Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Hãy tận dụng thời điểm này để phát huy ưu điểm, cộng thêm được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ, cuộc sống càng trở nên sung túc.

Hiện tại khốn khó nhưng qua Lễ Giáng sinh, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 2
Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Thế nhưng bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ sớm lấy lại hào quang khi bước qua lễ Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Qua lễ Giáng sinh sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Hợi chỉ cần cố gắng hết sức, không chịu đầu hàng ắt sớm đạt được mục tiêu đề ra. Tiền bạc rủng rỉnh bởi Thần tài đã che chở cho cả vận trình.

Đây là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ. Ở thời điểm này, các cặp đang yêu có nhiều cơ hội để quan tâm đến nhau. Đối với người độc thân, tuổi Hợi nên mở rộng vòng tròn kết nối để tìm kiếm niềm vui, cũng như tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Hiện tại khốn khó nhưng qua Lễ Giáng sinh, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 3
Qua lễ Giáng sinh sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng khi bước qua đêm nay (17/12), bất ngờ giàu có, làm gì cũng xuôi thuận

3 con giáp sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng khi bước qua đêm nay (17/12), bất ngờ giàu có, làm gì cũng xuôi thuận

Qua đêm nay là thời điểm thuận lợi đối với những con giáp này trên con đường sự nghiệp. Một số người không ngừng thăng quan tiến chức, thu nhập tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 19/12/2022 tu vi ngay 19/12/2022 con giap may man tu vi giang sinh tu vi 12 con giap ngay 19/12/2022 tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 28 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn