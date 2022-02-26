Phúc tinh chiếu mệnh từ ngày 27/2/2022, những con giáp sau làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, đường nhân duyên 'nở rộ'

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 06:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, đường nhân duyên "nở rộ" từ ngày 27/2/2022.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và được dự báo sẽ nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc. Đồng thời, bạn có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều, đừng từ chối sự giúp đỡ của quý nhân mà hãy nắm chắc cơ hội khi có xuất hiện trước mắt.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có khó nhằn đến đâu. Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của bạn. Tài lộc vượng cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vào giữa tháng, có nhiều cơ hội thu tài lộc về tay.

Con giap may man
Người tuổi Sửu được phúc tinh chiếu mệnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu có thể phát huy mọi thế mạnh, tận dụng vận may đang lội ngược dòng để xây dựng mọi thứ sung túc, hưởng hết lộc thiên hạ. Bạn được trao nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Đây cũng là bước đệm để bản thân giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Bên cạnh đó, bạn đã hoàn toàn thoải mái để thể hiện bản thân mình, vì thế thần tình yêu cũng đang trao cho bạn những cơ hội để bạn có những trải nghiệm đời sống tình cảm thú vị. Còn đối với những người đã có đôi có cặp, bạn nên biết cách chia sẻ và cảm thông cho đối phương nhiều hơn, biết đâu "nửa kia" của bạn đang gặp những khó khăn mà chưa thể bộc bạch cho bạn nghe.

Con giap may man 1
Người tuổi Dậu có thể phát huy mọi thế mạnh, tận dụng vận may đang lội ngược dòng để xây dựng mọi thứ sung túc - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Bắt đầu từ ngày 27/2/2022, người tuổi Tuất sẽ gặp Tài khố, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc đến dồi dào, gia đình được thịnh vượng. Những người làm kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận lớn, buôn may bán đắt. Thậm chí, bạn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Về tình duyên, những chuyện tình cảm không vui của người tuổi Tuất sẽ được hóa giải, đồng thời đường tình duyên có rất nhiều khởi sắc. Vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Người độc thân cũng nhận được duyên lành trong những cuộc đi chơi cùng người thân hay bạn bè.

Con giap may man 2
Những chuyện tình cảm không vui của người tuổi Tuất sẽ được hóa giải, đồng thời đường tình duyên có rất nhiều khởi sắc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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