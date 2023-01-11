Phúc Tinh ban lộc, Hỷ Tinh gieo phước lành, từ 20/12 đến 23/12 âm lịch ĐỎ nhất vùng: 3 con giáp đời tươi vui, tiền tưng bừng, lộc tới tấp, giàu vô kể

Tâm linh - Tử vi 11/01/2023 18:35

Từ 20/12 đếm 23/12 âm lịch có nhiều tài lộc đến với 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, của cải liên tục về tay.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong thời gian sắp tới nhất là từ 20/12 đếm 23/12 âm lịch sẽ hút tài lộc của tuổi Dậu càng thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Dậu sẽ có sự nghiệp còn thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng dễ dàng thành công, đạt được mục tiêu nhanh chóng ngoài sức mong đợi của bạn.

Phúc Tinh ban lộc, Hỷ Tinh gieo phước lành, từ 20/12 đến 23/12 âm lịch ĐỎ nhất vùng: 3 con giáp đời tươi vui, tiền tưng bừng, lộc tới tấp, giàu vô kể - Ảnh 1

Tử vi chỉ rõ rằng, thời gian này tiền bạc nói dễ kiếm thì cũng không hẳn, chỉ là trong khoảng thời gian này cung Tài Bạch mở, có nhiều cơ hội để phát tài hơn, tuổi Dậu đừng chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời này nhé.

Tuổi Dần

Từ 20/12 đếm 23/12 âm lịch tuổi Dần sẽ có những kế hoạch thành công rạng rỡ. Người tuổi Dần đổi vận do được bề trên nâng đỡ, gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp, tài lộc và phương diện tình cảm.

Phúc Tinh ban lộc, Hỷ Tinh gieo phước lành, từ 20/12 đến 23/12 âm lịch ĐỎ nhất vùng: 3 con giáp đời tươi vui, tiền tưng bừng, lộc tới tấp, giàu vô kể - Ảnh 2

Các khoản thu nhập tăng cao đột biến chính là niềm vui lớn nhất với tuổi Dần trong khoảng thời gian này. Đây chính là lúc bạn nên tạm nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng và có thêm thật nhiều sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ từ 20/12 đếm 23/12 âm lịch tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Dù đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn, đồng tiền cũng sẽ dần dần đổ vào túi của bạn.

Với người làm công việc buôn bán, bạn sẽ kiếm được một khoản lời lãi kha khá nếu biết năng động, nắm bắt thời cơ.

Phúc Tinh ban lộc, Hỷ Tinh gieo phước lành, từ 20/12 đến 23/12 âm lịch ĐỎ nhất vùng: 3 con giáp đời tươi vui, tiền tưng bừng, lộc tới tấp, giàu vô kể - Ảnh 3

Nếu cảm thấy cách thức làm ăn hiện tại đã đi vào lối mòn thì bạn đừng ngại ngần rời bỏ để thử sức với những cách thức mới, rất có thể bạn sẽ được đón nhận nhiều điều thuận lợi bất ngờ đấy.

Nếu là người làm công ăn lương, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên chẳng ai có thể dị nghị bất cứ điều gì. Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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