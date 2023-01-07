Tài vận thăng thiên, thứ Bảy nhận lộc, Chủ Nhật phát tài: 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', làm giàu cực nhanh, kiếm tiền siêu đỉnh vào cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 23:50

Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này mang đến nhiều cơ hội bứt tốc làm giàu cho 3 con giáp may mắn, sự nghiệp có nhiều tiến triển tích cực.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình chân thành với mọi người nhưng lại rất có nguyên tắc khi làm việc. Mặc dù khi còn trẻ vận sự nghiệp, tài vận của con giáp này khá gập ghềnh nhưng lại mang đến nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá.

Tài vận thăng thiên, thứ Bảy nhận lộc, Chủ Nhật phát tài: 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', làm giàu cực nhanh, kiếm tiền siêu đỉnh vào cuối tuần - Ảnh 1

Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này, vừa có cát tinh nhập mệnh mang lợi vận may cát tường, lại vừa tích lũy được nhưng bài học quý báu nên người tuổi Sửu càng làm càng hanh thông. Con giáp này càng kiếm càng ra nhiều tiền, nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của với một gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão là cái tên thứ hai xứng đáng lọt vào danh sách, bởi mọi kế hoạch vào Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này của tuổi này đều được xử lí ổn thỏa ở thời điểm cận Tết. Việc ấm no, đủ đầy mà thậm chí là dư dả đón Tết là việc hết sức bình thường với tuổi này. 

Tài vận thăng thiên, thứ Bảy nhận lộc, Chủ Nhật phát tài: 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', làm giàu cực nhanh, kiếm tiền siêu đỉnh vào cuối tuần - Ảnh 2

Hơn thế sự nhiệt tình của bản mệnh được nhiều người yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần thiết cũng như gần gũi được với một vài nhân vật có tiếng tăm, uy tín mà giúp bạn tiến nhanh hơn trong sự nghiệp. 

Tình hình tài lộc nở rộ khi người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng cuối năm. Ai kinh doanh buôn bán có thể phá vỡ giới hạn mục tiêu chạm tới mốc hái ra tiền. 

Tình cảm hết sức hài hòa khi những chàng trai, cô gái độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp để phát triển mối quan hệ dài lâu, bền vững. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, bản mệnh khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, Thân lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, Thân thường nản lòng, nhụt chí.

Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này, người tuổi Thân được các sao may mắn chiếu mệnh. Thân có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi Thân làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Bản mệnh cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Tài vận thăng thiên, thứ Bảy nhận lộc, Chủ Nhật phát tài: 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', làm giàu cực nhanh, kiếm tiền siêu đỉnh vào cuối tuần - Ảnh 3

Chẳng những sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Thân còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nói đến độ giàu sang nửa đầu năm 2023 này sẽ không thể không nhắc đến 3 con giáp may mắn, làm ăn phát tài, của cải thăng hoa sau đây.

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