Phúc lộc tề thiên trong ngày 12/10 âm lịch, 3 con giáp này không lo nghèo đói, chiếm hết vận may thiên hạ, thu tiền hứng vàng

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 05:21

Tử vi dự báo, trong ngày 12/10 âm lịch, có 3 con giáp may mắn khi của nả ùa về, nhưng có 1 con giáp điêu đứng, xoay tiền xuôi ngược.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tính cách cẩn thận, chu đáo. Con giáp này thông minh lại biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không bốc đồng. Trong ngày 12/10 âm lịch tới đây là thời điểm tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc. Bản mệnh có thể thăng tiến nhanh hơn người khác. Tuổi Tỵ vừa nhận vận may trời ban vừa được quý nhân phù trợ nên mọi chuyện hanh thông.

Người làm kinh doanh cũng nhận được nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị, từng bước tiến đến thành công như mong đợi, thu nhập được cải thiện. Gặp được quý nhân giúp đỡ từ đó bản mệnh đi lên như diều gặp gió, của nả đầy nhà, tiền tiêu không xuể.

Phúc lộc tề thiên trong ngày 12/10 âm lịch, 3 con giáp này không lo nghèo đói, chiếm hết vận may thiên hạ, thu tiền hứng vàng - Ảnh 1
Trong ngày 12/10 âm lịch tới đây là thời điểm tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Hợi thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Trong ngày 12/10 âm lịch, tuổi Hợi đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc. Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn. Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Hợi có thể kiếm tiền đầy túi.

Phúc lộc tề thiên trong ngày 12/10 âm lịch, 3 con giáp này không lo nghèo đói, chiếm hết vận may thiên hạ, thu tiền hứng vàng - Ảnh 2
Trong ngày 12/10 âm lịch, tuổi Hợi đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có năng lực làm việc tốt với tính cách mạnh mẽ. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Trong ngày 12/10 âm lịch tới đây là khoảng thời gian có ý nghĩa lớn đối với tuổi Mùi. Bản mệnh đón nhận sự khởi sắc trong công việc khi được cấp trên tin tưởng trao nhiệm vụ mới.

Người làm kinh doanh có quý nhân phù trợ, thăng thêm các mối quan hệ có lợi cho công việc, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Những ngày đầu tháng đã quá bấp bênh thì giờ đây chính là lúc bản mệnh được thư thả, thong dong khi có Thần Tài trợ mệnh.

Phúc lộc tề thiên trong ngày 12/10 âm lịch, 3 con giáp này không lo nghèo đói, chiếm hết vận may thiên hạ, thu tiền hứng vàng - Ảnh 3
Trong ngày 12/10 âm lịch tới đây là khoảng thời gian có ý nghĩa lớn đối với tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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