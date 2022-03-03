Phúc khí vây quanh, 3 con giáp "uống no lộc trời ban" làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn trong 14 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 21:18

Tài chính của 3 con giáp này phát triển rực rỡ vào thời điểm 14 ngày tới, đây là thành quả của công sức lao động trong thời gian qua của họ.

Tuổi Thân

Con giáp này có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại. Thân biết cách vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh nên sẽ sở hữu cuộc sống sung túc, viên mãn ngay từ thuở độc thân.

Theo tử vi, 14 ngày tới, có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Thân. May mắn gia tăng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khiến động lực cố gắng của người tuổi Thân ngày càng được nâng cao. Vận may nghề nghiệp đang trên đà phát triển. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thân hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vốn là con giáp rất tự tin và bản lĩnh. Đối mặt với tất cả những rắc rối, tuổi Ngọ luôn tự mình giải quyết và bình tĩnh tìm cách. Họ không làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận. Thậm chí, để đạt được mục tiêu tốt hơn, tuổi Ngọ thà trả một cái giá đắt và hy vọng thông qua sự cố gắng này, họ sẽ hoàn thiện bản thân và học được nhiều bài học quý giá.

Phúc khí vây quanh, 3 con giáp 'uống no lộc trời ban' làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn trong 14 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Mục tiêu của tuổi Ngọ trong năm nay sẽ xây dựng cuộc sống đủ đầy viên mãn. Trong 14 ngày tới, tuổi Ngọ sẽ thăng hoa về tình cảm lẫn vật chất, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận trình khá tốt trong nửa đầu tháng 2 âm lịch. Thu nhập của con giáp nay tương đối tốt, có thể gặp may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Tuổi Tuất táo bạo nhưng thận trọng, đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Tài chính của tuổi Tuất phát triển rực rỡ vào thời điểm 14 ngày tới. Đây là thành quả của công sức lao động trong thời gian qua của con giáp này. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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