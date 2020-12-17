Phụ nữ tuổi này khổ tâm, khổ thân nhưng sinh con toàn cực phẩm, giỏi giang hơn người

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi mang mệnh khổ, không chỉ khổ tâm mà còn khổ về thân xác. Trong hôn nhân, bạn bị chồng ghẻ lạnh, xem thường. Nhưng đổi lại bạn may mắn sinh con toàn cực phẩm, giỏi giang hơn người. Con gái xinh đẹp như tiên nữ, có công danh thành đạt, bản lĩnh ngút trời. Con trai có công danh như ý, tiền bạc kiếm được không ít. Nhờ vậy mà bạn được an ủi khá nhiều.

Những người tuổi Mùi càng về tuổi trung niên, vận trình sẽ ngày càng tốt hơn. Không còn phải lao tâm khổ tứ quá nhiều về chuyện tiền bạc vì có con cái bên cạnh phụng dưỡng cả đời.

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp nữ có tấm lòng khá lương thiện, nhân hậu. Bạn là người vợ người mẹ tốt nhưng lại mang mệnh khổ. Bạn dùng cả thanh xuân của mình để lo chu toàn cho gia đình nhưng không được công nhận.

Dần có tấm lòng nhân hậu, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đổi lại, bạn có tài sinh con cực phẩm. Những đứa con bạn sinh ra đều mang dòng máu tốt, giỏi giang khí chất hơn người. Khi về già, bạn không còn sợ phải lâm vào tình cảnh cô đơn vì có con cái bên cạnh quan tâm, chăm sóc.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp lương thiện, giỏi giang trong công việc nhưng lại khá khổ tâm. Bạn cố chấp nên đắc tội không ít người. Công việc của bạn không thuận lợi cũng là vì tính cách này của bạn. Trời sinh bạn không có cuộc sống bình yên, lúc nào cũng gặp rắc rối, lao đao. Nhưng bù lại, ông trời ban tặng cho bạn những đứa con “chất lượng”, giỏi giang hơn người thường gấp trăm lần.

Ngọ sinh toàn con cái cực phẩm, giỏi giang hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Con cái của bạn vô cùng có hiếu. Con gái xinh đẹp, giỏi giang, công danh chạm đỉnh. Con trai của bạn khôi ngô tuấn tú, là người đàn ông thành đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nói chung bạn sẽ sống nhờ phúc của con, không sợ cô đơn khi về già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm