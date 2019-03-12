 Phụ nữ tuổi này cực giỏi giang, giàu có mà chẳng cần 'ăn bám' đàn ông

Tâm linh - Tử vi 12/03/2019 15:17

Họ độc lập, khôn ngoan và dư sức tự trở thành đại gia mà chẳng cần đàn ông chống lưng, cũng chẳng bao giờ hạ minh xin tiền người khác.

Nếu phụ nữ khác xem việc lấy tấm chồng giàu có để được ngồi chơi hưởng lộc là mục tiêu đời mình thì phụ nữ tuổi này không như thế. 

 Phụ nữ tuổi này cực giỏi giang, giàu có mà chẳng cần 'ăn bám' đàn ông - Ảnh 1
Sự tự tin, khôn khéo sẽ giúp Mùi càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, tiền chất từng đống mà chẳng cần ngửa tay xin ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và rất biết cách đối nhân xử thế. Thế nhưng, đừng ai mơ có thể lợi dụng sự cảm tính của Mùi để trục lợi hay hãm hại họ. Mùi đủ lý trí, thực tế để hiểu thấu lòng người, để nhìn ra chân tướng đối phương mà chẳng cần bất cứ một phép thử nào. Giác quan thứ sáu của Mùi nhạy đến mức, nó có thể giúp họ đủ kiên định để đưa ra những quyết định đổi đời.

Ở phụ nữ tuổi này có máu làm giàu khiến ai cũng kiêng nể. Họ dám dấn thân, không quản khó khăn, cực khổ, chỉ cần kiếm tiền chân chính Mùi sẽ bất chấp tất cả. Sự tự tin, khôn khéo sẽ giúp Mùi càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, tiền chất từng đống mà chẳng cần ngửa tay xin ai.

 Phụ nữ tuổi này cực giỏi giang, giàu có mà chẳng cần 'ăn bám' đàn ông - Ảnh 2
Với Ngọ, đàn ông có thể không có nhưng tiền nhất định phải có thật nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là nàng giáp biết cách hưởng thụ, yêu thương bản thân hơn tất thảy mọi điều trên đời. Thuở độc thân, nàng có thể dùng toàn bộ tiền bạc mà mình có để du lịch khám phá, thoải mái tận hưởng đam mê xê dịch của bản thân. Chờ đến khi đã chín chắn, trưởng thành hơn Ngọ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp.

Với Ngọ, đàn ông có thể không có nhưng tiền nhất định phải có thật nhiều. Không quá thực dụng nhưng nàng giáp này không cho phép mình già đi trong nghèo khó, càng không sợ việc phải tự mình nỗ lực đổi đời. Chính sự kiên định, tài năng là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho nàng giáp này.

 Phụ nữ tuổi này cực giỏi giang, giàu có mà chẳng cần 'ăn bám' đàn ông - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Dần càng thăng tiến không phanh, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần cá tính, mạnh mẽ và có rất nhiều bạn bè. Đây cũng là những quý nhân sẵn lòng kề vai sát cánh bên Dần lúc cơ hàn cũng như khi giàu có. Họ thân thiết như người nhà nên chẳng ngại ngần việc đỡ đần, hỗ trợ nhau cùng phát triển sự nghiệp..

Dù được rất nhiều đàn ông theo đuổi, say mê nhưng Dần chưa bao giờ chấp nhận yêu ai vì tiền của họ, càng không dựa vào túi tiền để chọn chồng. Chỉ khi gặp được người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn, một tình yêu vẹn tròn thì Dần mới nguyện trao thân gửi phận cả đời.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Dần càng thăng tiến không phanh, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Càng về hậu vận họ càng ăn nên làm ra, vượng vận tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

6 tháng đầu năm 2019: Top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, vượng vận tài lộc đến khó tin

6 tháng đầu năm 2019: Top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, vượng vận tài lộc đến khó tin

3 con giáp này sẽ có 6 tháng đầu năm viên mãn như ý. Họ làm đâu thắng đó, thành công vang dội, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có đàn bà tự lập

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 32 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 45 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi