 Phụ nữ tuổi này cực giỏi giang, giàu có mà chẳng cần 'ăn bám' đàn ông

Nếu phụ nữ khác xem việc lấy tấm chồng giàu có để được ngồi chơi hưởng lộc là mục tiêu đời mình thì phụ nữ tuổi này không như thế.

Ở phụ nữ tuổi này có máu làm giàu khiến ai cũng kiêng nể. Họ dám dấn thân, không quản khó khăn, cực khổ, chỉ cần kiếm tiền chân chính Mùi sẽ bất chấp tất cả. Sự tự tin, khôn khéo sẽ giúp Mùi càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, tiền chất từng đống mà chẳng cần ngửa tay xin ai.

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và rất biết cách đối nhân xử thế. Thế nhưng, đừng ai mơ có thể lợi dụng sự cảm tính của Mùi để trục lợi hay hãm hại họ. Mùi đủ lý trí, thực tế để hiểu thấu lòng người, để nhìn ra chân tướng đối phương mà chẳng cần bất cứ một phép thử nào. Giác quan thứ sáu của Mùi nhạy đến mức, nó có thể giúp họ đủ kiên định để đưa ra những quyết định đổi đời.

Với Ngọ, đàn ông có thể không có nhưng tiền nhất định phải có thật nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là nàng giáp biết cách hưởng thụ, yêu thương bản thân hơn tất thảy mọi điều trên đời. Thuở độc thân, nàng có thể dùng toàn bộ tiền bạc mà mình có để du lịch khám phá, thoải mái tận hưởng đam mê xê dịch của bản thân. Chờ đến khi đã chín chắn, trưởng thành hơn Ngọ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp.

Với Ngọ, đàn ông có thể không có nhưng tiền nhất định phải có thật nhiều. Không quá thực dụng nhưng nàng giáp này không cho phép mình già đi trong nghèo khó, càng không sợ việc phải tự mình nỗ lực đổi đời. Chính sự kiên định, tài năng là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho nàng giáp này.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Dần càng thăng tiến không phanh, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần cá tính, mạnh mẽ và có rất nhiều bạn bè. Đây cũng là những quý nhân sẵn lòng kề vai sát cánh bên Dần lúc cơ hàn cũng như khi giàu có. Họ thân thiết như người nhà nên chẳng ngại ngần việc đỡ đần, hỗ trợ nhau cùng phát triển sự nghiệp..

Dù được rất nhiều đàn ông theo đuổi, say mê nhưng Dần chưa bao giờ chấp nhận yêu ai vì tiền của họ, càng không dựa vào túi tiền để chọn chồng. Chỉ khi gặp được người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn, một tình yêu vẹn tròn thì Dần mới nguyện trao thân gửi phận cả đời.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Dần càng thăng tiến không phanh, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Càng về hậu vận họ càng ăn nên làm ra, vượng vận tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.