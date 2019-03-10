Số trời đã định: 3 con giáp phú quý triền miên, tiền chất chật nhà, giàu ú ụ trong năm 2019

Từ tháng 3/2019, những con giáp này sẽ tha hồ chiêu tài đón lộc, gom hết may mắn trong thiên hạ vào nhà, giàu sang tột bậc.

Đặc biệt, từ tháng 3, Tỵ sẽ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu mà hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp. Từ đây, Tỵ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều khéo léo, thông minh và có gan làm giàu. Họ không ngại gian khổ, cũng không sợ vất vả, chỉ cần kiếm tiền chân chính Tỵ sẽ nỗ lực không ngừng. Đáp lại sự chăm chỉ, cầu tiến ấy của Tỵ, trong năm 2019 trời sẽ giúp họ vượng đường tài lộc, càng về cuối năm càng phát tài.

Dậu sẽ hái lộc trời cho, ăn nên làm ra khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, lương thiện và rất chăm chỉ. Họ chịu thương chịu khó, biết cách dung hòa các mối quan hệ nên đi đâu cũng được thương yêu, đùm bọc. Tháng 3 này, Dậu sẽ hái lộc trời cho, ăn nên làm ra khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên bội phần.

Nếu muốn mở rộng mô hình kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một cho Dậu. Hãy cứ liều lĩnh, kiên cường rồi tiền tài, danh vọng sẽ tự tìm đến cửa nhà bạn.

Ngoài việc kiếm được số tiền khủng, mua nhà lầu, đổi xe bạc tỷ Tuất còn có đường tình duyên ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học đã chỉ rõ, 2019 chính là năm Tuất gặp được vô số may mắn trong đời. Mọi điều xui xẻo sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc sống như ý, vẹn tròn đến bên đời Tuất. Việc của con giáp này là cứ tiến về phía trước, theo đuổi đam mê của mình. Trời cao ắt sẽ an bài tất cả cho bạn.

Ngoài việc kiếm được số tiền khủng, mua nhà lầu, đổi xe bạc tỷ Tuất còn có đường tình duyên ấm êm viên mãn. Họ và một nửa sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, hạnh phúc an yên khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.