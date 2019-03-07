3 con giáp khổ tận cam lai, có quý nhân chiếu cố, từ tháng 3/2019 sẽ đại phát tài

Tâm linh - Tử vi 07/03/2019 16:05

Khổ tận cam lai, sau bao vất vả, thất bại cũng đã đến ngày 3 con giáp này đổi đời ngoạn mục, phát tài phát lộc, giàu sang bậc nhất.

Cuộc đời 3 con giáp này sẽ bước sang trang mới với tiền rải khắp sân, may mắn ngút trời, kiếm tiền cực dễ trong tháng 3 này.

3 con giáp khổ tận cam lai, có quý nhân chiếu cố, từ tháng 3/2019 sẽ đại phát tài - Ảnh 1
Trong tháng 3 này, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và cực thông minh. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chính Thân sẽ tự mình làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Họ thăng tiến liên tục, sự nghiệp phất lên nhanh chóng khiến ai cũng kiêng nể.

Trong tháng 3 này, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Thân sẽ ngày càng giàu sang, cuối năm viên mãn.

3 con giáp khổ tận cam lai, có quý nhân chiếu cố, từ tháng 3/2019 sẽ đại phát tài - Ảnh 2
Nhờ được quý nhân phương xa giúp đỡ, bề trên nuông chiều nên một khoản tiền cực lớn sẽ ập xuống nhà Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ cá tính, sáng tạo và khá ngang  tàng. Thuở độc thân Ngọ ham chơi, thích đi đó đi đây để mở mang  tầm mắt. Đúng như câu nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, càng có nhiều trải nghiệm Ngọ càng dễ dàng thành công trong tương lai.

Khổ tận cam lai, tháng 3/2019 người tuổi Ngọ sẽ từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Nhờ được quý nhân phương xa giúp đỡ, bề trên nuông chiều nên một khoản tiền cực lớn sẽ ập xuống nhà Ngọ. Càng chăm chỉ, cầu tiến Ngọ sẽ càng trúng quả lớn, sung sướng tột cùng.

3 con giáp khổ tận cam lai, có quý nhân chiếu cố, từ tháng 3/2019 sẽ đại phát tài - Ảnh 3
Tiền ào ào chảy vào ví, số dư trong tài khoản của Sửu sẽ tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ và sống thiện lương nên Sửu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Họ làm việc hết mình, chăm chỉ hơn người nên thành công đến với Sửu là điều dễ hiểu. Vậy nên, nếu gặp phải khó khăn thì Sửu đừng dại bỏ cuộc, hãy cứ kiên trì rồi may mắn sẽ đến với bạn.

Từ tháng 3 trở đi, Sửu sẽ gặp được nhiều cơ may trời cho, được bề trên giúp đỡ hết mình. Sửu hãy cứ tự tin, mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình. Tiền ào ào chảy vào ví, số dư trong tài khoản của Sửu sẽ tăng nhanh đến chóng mặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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