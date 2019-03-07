Sau tuổi 30, top con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận bùng nổ liên hồi

Tâm linh - Tử vi 07/03/2019 15:04

3 con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, làm ăn khấm khá, lộc về chật ngõ sau ngưỡng 30.

Trước nay sao cũng được, nhưng sau ngưỡng 30 những con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, của nả chất đống, tài vận bùng nổ bất ngờ.

Sau tuổi 30, top con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận bùng nổ liên hồi - Ảnh 1
Họ đủ tự tin, tài năng để làm giàu, để hiện thực hóa ước mơ trở thành đại gia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, khôn khéo và rất kiên định. Một khi đã quyết tâm theo đuổi điều gì, họ sẽ dốc cạn lực để làm cho bằng được. Họ sống trách nhiệm, làm việc nghiêm túc nên ai cũng trân trọng, thương yêu.

Sau tuổi 30, khi đã có đủ trải nghiệm, sự chín chắn cũng là lúc vận tài lộc của Tý nở rộ. Họ đủ tự tin, tài năng để làm giàu, để hiện thực hóa ước mơ trở thành đại gia của mình. Tiền chất chật nhà, mua nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với Tý.

Sau tuổi 30, top con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận bùng nổ liên hồi - Ảnh 2
Hợi không chỉ thăng tiến không phanh, giàu sang sung sướng mà còn hạnh phúc ấm êm cho đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã mang mệnh phú quý, chẳng cần lao lực vẫn dễ dàng kiếm được bộn tiền. May mắn cứ đeo bám không buông giúp cuộc đời Hợi như trải hoa hồng. Từ ngày đầu khởi nghiệp đến lúc thành công vang dội Hợi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn.

Cuộc đời Hợi sẽ bước sang trang mới từ năm 30 tuổi. Họ không chỉ thăng tiến không phanh, giàu sang sung sướng mà còn hạnh phúc ấm êm cho đến cuối đời.

Sau tuổi 30, top con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận bùng nổ liên hồi - Ảnh 3
Từ 30 tuổi trở đi Ngọ sẽ có sự nghiệp vững chắc, ngày càng phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này khá ngang bướng, cứng đầu và sống rất phóng khoáng. Họ bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cứ thế mà tiến về phía trước, chinh phục đam mê nên càng về hậu vận Ngọ càng vượng vận tài lộc.

Dẫu thuở thiếu thời khó khăn, cơ cực nhưng từ 30 tuổi trở đi Ngọ sẽ có sự nghiệp vững chắc, ngày càng phát triển. Họ thoải mái tiêu pha, mua sắm tẹt ga cũng không sợ thiếu tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 3 này, những con giáp sau không chỉ phát tài phát lộc mà tình duyên cũng đỏ chót

Tháng 3 này, những con giáp sau không chỉ phát tài phát lộc mà tình duyên cũng đỏ chót

Không chỉ phát tài phát lộc, vận tình duyên của 3 con giáp này cũng đỏ chót như son, hạnh phúc viên mãn hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi