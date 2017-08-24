Phụ nữ thuộc cung hoàng đạo này chính là người vợ mọi đàn ông khát khao

Phụ nữ thuộc cung Thiên Bình là người thông minh, tháo vát và tự lập. Dù đã kết hôn nhưng nàng không hề sống phụ thuộc vào chồng mà có sự nghiệp riêng vô cùng thành công. Không chỉ vun vén cho gia đình nàng còn là quân sư giúp chồng rất nhiều trong công việc.

Dù kiếm tiền một cách dễ dàng, giàu có khi còn khá trẻ nhưng Thiên Bình lại là người không xem trọng vật chất. Nàng luôn đặt nặng các giá trị tinh thần, tình cảm gia đình nên luôn làm mọi điều để gia đình yên ấm, hạnh phúc. Con cái sẽ được nàng nuôi dạy, chăm sóc trở thành những người tử tế, hiếu thảo.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự giải thuộc tuýp người sắc son một lòng, nếu đã yêu thương ai sẽ gắn bó cả đời, dốc lòng dốc sức vì họ. Khi yêu đã thế, sau khi cưới họ càng thể hiện vai trò của người phụ nữ trong gia đình một cách rõ ràng.

Chồng sẽ được nhận sự chăm sóc, yêu chiều của vợ Cự Giải vô điều kiện. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội Cự Giải, bởi dù yêu sâu đậm đến đâu thì một khi bị bội bạc họ sẽ không bao giờ níu kéo mà sẽ dứt khoát chấm dứt ngay lập tức. Nếu vẫn ảo tưởng rằng chỉ cần thành thật nhận sai và hứ không tái phạm thì sẽ nhận được sự tha thứ của Cự Giải thì bạn đã nhầm to.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Là người sống trách nhiệm, cá tính và có ý chí quật cường nên Ma Kết là một cô vợ mạnh mẽ điển hình. Nàng thông minh, tinh tế, có học thức và biết cách vận dụng những gì mình biết để làm giàu. Ma Kết rất giỏi kiếm tiền, tiêu tiền khoa học và biết cách cư xử đúng mực với mọi người.

Trong cuộc sống hôn nhân nàng biết cách dung hòa những khác biệt và khiến đời sống vợ chồng luôn thú vị, mới mẻ. Lấy vợ Ma Kết bạn còn có thể tự hào với mọi người khi nàng luôn thời trang, thanh lịch và dễ dàng thân thiết, hòa nhập với môi trường mới.

Nếu đang yêu hoặc đã cưới phụ nữ Ma Kết, bạn đừng bao giờ để vuột mất kẻo hối hận không kịp.