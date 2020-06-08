Phụ nữ mập chỗ này thì tài lộc cũng béo bở theo, đàn ông tu mấy đời mới lấy được

Tâm linh - Tử vi 08/06/2020 05:02

Phúc tướng sinh tài lộc. Theo nhân tướng học, phụ nữ có phúc tướng thường mập mạp ở những chỗ này càng đầy đặn càng hút tài lộc vào nhà.

Theo nhân tướng học, chỉ cần 3 vị trí này đầy đặn thì cuộc sống có vất vả thế nào cũng qua hết, càng lớn tuổi càng có nhiều tiền. Đàn ông lấy được phụ nữ có phúc tướng mập mạp những chỗ này thì quả may mắn nhờ tu mấy đời.

Má đầy đặn

Má là vị trí trên gương mặt có liên quan đến tài lộc. Trong nhân tướng học, má đầy đặn sẽ thu hút tài lộc cho chủ nhân. Phụ nữ có má trũng, mỏng thì cuộc đời gặp nhiều khó khăn.

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Phụ nữ có vùng má căng mịn là người có cuộc sống thăng hoa tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có vùng má căng mịn là người có cuộc sống thăng hoa tỏa sáng. Người làm kinh doanh sẽ được quý nhân giúp đỡ. Đến tuổi trung niên, cuộc sống của họ không thiếu thốn gì.

Cằm đầy đặn

Cằm là biểu tượng cho phúc khí dồi dào. Người có nét tướng này không phải lo chuyện tiền bạc. Đây còn là người có cá tính mạnh mẽ, có bản lĩnh tạo sự nghiệp riêng, ngày càng phát triển.

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Cằm là biểu tượng cho phúc khí dồi dào. Người có nét tướng này không phải lo chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, phụ nữ có nét quý tướng này sau 35 tuổi tình đầy tim, tiền đầy túi.

Mông đầy đặn

Trong nhân tướng học, mông đầy đặn là phúc tướng của phụ nữ. Người có mông đầy đặn vừa vượng đường con cái, vừa thu hút bạc tiền, may mắn. Mông càng đầy đặn thì càng gặp nhiều tốt lành trong cả sự nghiệp và hôn nhân.

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Về nhân tướng, phụ nữ có nét tướng này có nhiều tài lộc, mang đến may mắn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt thẩm mỹ, phụ nữ có mông tròn đầy thì trông sẽ quyến rũ. Về nhân tướng, phụ nữ có nét tướng này có nhiều tài lộc, mang đến may mắn cho gia đình. Nhất là sau năm 35 tuổi, người này tận hưởng cuộc sống đủ đầy, vui vẻ. Tài vận không suy giảm, cùng phúc đức ngày một nhiều. May mắn và phúc đức của họ còn để lại cho con cháu sau này.

Phụ nữ mập những chỗ này thì đừng cố gắng giảm cân, vì đây là 3 tụ tài lộc trên cơ thể, càng có nhiều càng may mắn, giàu có hơn người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tướng phụ nữ phải 'tu vạn kiếp' bạn mới may mắn có được

Tướng phụ nữ phải 'tu vạn kiếp' bạn mới may mắn có được

Nhân trung dài, gò má tròn đầy, hai cằm… phụ nữ chỉ cần có một trong những nét quý tướng này thì vận mệnh vô cùng tốt, đàn ông may mắn mới gặp được người như vậy.

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