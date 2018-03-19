Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này sống trong nhung lụa, cả đời đủ đầy không lo gì!

Tâm linh - Tử vi 19/03/2018 05:30

Ngày sinh luôn có thể nói lên vận mệnh, số phận của con người!

Ngày sinh là thời khắc đánh dấu sự bắt đầu của một đời người, báo hiệu một mầm sống mới trong gia đình. Ngày sinh luôn có thể nói lên vận mệnh, số phần của con người. Chỉ cần nhìn qua số cuối của ngày sinh của một người, ta vẫn có thể đoán được phần nào cuộc sống về sau của họ hạnh phúc sung túc hay khổ sở thiếu thốn. Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì chỉ sống trong nhung lụa, cả đời đủ đầy không lo gì!

Số cuối ngày sinh là 2

Số 2 được xem là con số mang đến may mắn. Vì vậy, phụ nữ sinh vào các ngày như 2, 12 và 22 thì trời sinh số phần sung sướng, cuộc sống về sau sung túc không bao giờ thiếu thốn. Không những vậy, đây còn là những người phụ nữ sống tình cảm, tài năng, có khả năng kiếm tiền. Do đó, họ được nhiều người yêu quý và nể trọng. Hơn nữa, họ còn có hôn nhân rất mỹ mãn hạnh phúc. Họ là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp chồng gặt hái nhiều thành công.

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này sống trong nhung lụa, cả đời đủ đầy không lo gì! - Ảnh 1
Phụ nữ sinh vào các ngày như 2, 12 và 22 thì trời sinh số phần sung sướng, cuộc sống về sau sung túc không bao giờ thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh là 6

Số 6 được yêu thích trong tử vi. Đây là con số nói lên sự thuận lợi, thịnh vượng và hạnh phúc. Phụ nữ sinh vào các ngày 6, 16 và 26 sinh ra đã sống không phải ưu phiền nghĩ suy. Họ luôn được gia đình bảo bọc, có bè bạn bên cạnh, trưởng thành có đồng nghiệp tốt, được cấp trên nâng đỡ, thăng quan tiến chức cũng là chuyện sớm muộn. Vì vậy đây luôn là những người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Nhưng phụ nữ thế này không hề phụ thuộc người khác.

Họ luôn độc lập mà tạo dựng thành công của bản thân. Họ sống thiên về tình cảm, vì vậy thường dễ chuốc lấy tổn thương. Nhưng cuộc sống của họ về sau đều rất hạnh phúc đủ đầy.

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này sống trong nhung lụa, cả đời đủ đầy không lo gì! - Ảnh 2
Phụ nữ sinh vào các ngày 6, 16 và 26 sinh ra đã sống không phải ưu phiền nghĩ suy - Ảnh minh họa: Internet

Số cuối của ngày sinh là 9

Số 9 thường là biểu tượng của sự vĩnh cửu, bền lâu. Người sinh vào ngày 9, 19 hay 29 trời sinh số phần sung sướng hơn người. Họ có nhiều may mắn, đường con cái tốt đẹp, đủ đầy trai gái, quý tử giỏi giang. Họ còn đem đến vận may cho mọi người xung quanh. Số 9 còn được xem là rất tốt cho buôn bán, kinh doanh. Không những vậy, người có số cuối ngày sinh là 9 luôn được quý nhân giúp sức. Làm việc gì cũng đều suôn sẻ, cuộc sống về sau không lo toan gì.

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này sống trong nhung lụa, cả đời đủ đầy không lo gì! - Ảnh 3
Người sinh vào ngày 9, 19 hay 29 trời sinh số phần sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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