5 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, trời sinh đem PHÚC ĐỨC TÀI LỘC về cho cha mẹ!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh số phần phú quý và may mắn. Đây là con giáp không những hưởng phúc đức trời ban mà còn đem đến vận may cho người thân trong nhà. Nhất là người sinh vào tháng 2, 3, 4, 7 và 8, hay vào ngày 1, 10, 20, 30 âm lịch thì càng có nhiều phúc đức. Vợ chồng sinh con tuổi Thìn có hậu vận về sau rất tốt, giàu sang viên mãn.

Người tuổi Thìn trời sinh số phần phú quý và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khi vừa chào đời thì người tuổi Dậu đã có hào quang số phần rực rỡ, vô cùng cao quý và gặp nhiều vận may. Họ rất thông minh và giỏi giang. Tuổi Dậu mệnh Kim, cuộc đời về sau thuận lợi, phúc đức đầy nhà. Nhất là cha mẹ con giáp này cũng hưởng được vận may từ họ, giàu sang sung túc. Với ai làm buôn bán, kinh doanh thì khi sinh con tuổi Dậu thì càng có tài vận hơn người.