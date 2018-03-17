5 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, trời sinh đem PHÚC ĐỨC TÀI LỘC về cho cha mẹ!

Tâm linh - Tử vi 17/03/2018 05:30

Vợ chồng sinh được con thuộc 5 con giáp này thì có vận may hơn người. Đây là những con giáp giúp gia đình hạnh phúc giàu sang!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh số phần phú quý và may mắn. Đây là con giáp không những hưởng phúc đức trời ban mà còn đem đến vận may cho người thân trong nhà. Nhất là người sinh vào tháng 2, 3, 4, 7 và 8, hay vào ngày 1, 10, 20, 30 âm lịch thì càng có nhiều phúc đức. Vợ chồng sinh con tuổi Thìn có hậu vận về sau rất tốt, giàu sang viên mãn.

5 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, trời sinh đem PHÚC ĐỨC TÀI LỘC về cho cha mẹ! - Ảnh 1
Người tuổi Thìn trời sinh số phần phú quý và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khi vừa chào đời thì người tuổi Dậu đã có hào quang số phần rực rỡ, vô cùng cao quý và gặp nhiều vận may. Họ rất thông minh và giỏi giang. Tuổi Dậu mệnh Kim, cuộc đời về sau thuận lợi, phúc đức đầy nhà. Nhất là cha mẹ con giáp này cũng hưởng được vận may từ họ, giàu sang sung túc. Với ai làm buôn bán, kinh doanh thì khi sinh con tuổi Dậu thì càng có tài vận hơn người.

5 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, trời sinh đem PHÚC ĐỨC TÀI LỘC về cho cha mẹ! - Ảnh 2
Khi vừa chào đời thì người tuổi Dậu đã có hào quang số phần rực rỡ, vô cùng cao quý và gặp nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi  luôn gặp chuyện thuận lợi trong cuộc sống, chuyện lớn khó khăn thế nào cũng hóa đơn giản dễ dàng. Nhất là người sinh tháng 1, 2, 4, 9 và 11, vào ngày 8, 18, 28 thì cuộc đời càng về sau càng phú quý giàu sang. Sự nghiệp càng hanh thông, hạnh phúc khó ai sánh bằng. Cha mẹ sinh được con tuổi Hợi, dù không hợp mệnh vẫn thuận lợi mọi điều, cuộc sống dù không quá sang giàu vẫn không khi nào lo thiếu thốn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sống phóng khoáng, lạc quan, tự do tự tại. Họ không những gặp nhiều vận may mà còn gặt hái được nhiều thành công, đem về phúc đức giàu sang cho gia đình. Cha mẹ sinh con tuổi Ngọ sẽ có cuộc sống yên bình, về sau càng giàu sang sung túc.

5 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, trời sinh đem PHÚC ĐỨC TÀI LỘC về cho cha mẹ! - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sống phóng khoáng, lạc quan, tự do tự tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn trời sinh số phần làm quan, cuộc sống về sau đủ đầy, hạnh phúc. Cha mẹ sinh con tuổi Tuất cũng hưởng vận may, buôn bán kinh doanh thuận lợi, có chức cao vọng trọng, tiền tài không bao giờ thiếu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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