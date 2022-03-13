PHÁT TÀI trong 4 ngày đầu tuần (14/3 - 17/3), 3 con giáp quơ tay là có cả biển tiền, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 14:50

Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa vào 4 ngày đầu tuần. Thậm chí có người còn phát tài bất ngờ.

Tuổi Hợi

Trong 4 ngày đầu tuần mới là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Hợi. Đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên bạn có hướng đi đúng đắn thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình. 

Đối với những người tuổi Hợi đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng may mắn vào thời gian này bạn sẽ vô cùng may mắn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu.

PHÁT TÀI trong 4 ngày đầu tuần (14/3 - 17/3), 3 con giáp quơ tay là có cả biển tiền, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng - Ảnh 1
Trong 4 ngày đầu tuần mới là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Hợi - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi trong 4 ngày đầu tuần, vận mệnh của con giáp tuổi Thân cơ bản là tốt đẹp. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn là xui xẻo. Mọi chuyện đều có những bước phát triển khả quan.

Về phương diện sự nghiệp, người đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ đạt kết quả khả quan bạn dễ được thăng tiến. Về tài chính, những người đã đi làm cũng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân với đồng nghiệp và cấp trên. Tuổi Thân có thể gặp một số cơ hội đầu tư sinh lời kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

PHÁT TÀI trong 4 ngày đầu tuần (14/3 - 17/3), 3 con giáp quơ tay là có cả biển tiền, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng - Ảnh 2
Trong 4 ngày đầu tuần, vận mệnh của con giáp tuổi Thân cơ bản là tốt đẹp - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Phần lớn những người tuổi Sửu có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, khi họ rơi vào khó khăn đều có người ra tay trợ giúp.

Trong 4 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian này, tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

PHÁT TÀI trong 4 ngày đầu tuần (14/3 - 17/3), 3 con giáp quơ tay là có cả biển tiền, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng - Ảnh 3
Trong 4 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 5 ngày tới (12/3 - 16/3), 3 con giáp 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Trong 5 ngày tới (12/3 - 16/3), 3 con giáp 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, có những bước tiến lớn trong vận mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi đầu tuần tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông