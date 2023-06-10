Phật hiển linh ban PHƯỚC LỘC đúng thứ Bảy ngày 10/6, 3 con gieo nhân tốt, hái trái ngọt, sự nghiệp lên hương, tiền tài trên đà vượng phát

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 10/06/2023 với tuổi Tý vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tý có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ. May mắn ghé thăm mang đến nhiều cơ hội cho người tuổi này, nhưng cùng đồng nghĩa với việc trách nhiệm và áp lực tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không đến nỗi tệ. Nhờ sự giúp sức của Thiên Tài, con giáp này có được một khoản thời gian chi tiêu thoải mái, rủng rỉnh trong ngày mà không lo sợ bị hao hụt tài chính.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Dường như những bất ngờ đảo ngược tình thế xấu dành cho câu chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy. Ngoài ra, bạn vẫn xem gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mình.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ xán lạn. Bản mệnh có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của tuổi Hợi cũng ổn hơn. Những nỗ lực của bản mệnh từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận.

Tiếc là tình cảm không được như ý. Con giáp này hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân, thấy mình sống vì người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xét nét, suy nghĩ kỹ càng. Tâm trạng tủi hờn, dễ cáu gắt với những người xung quanh.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.