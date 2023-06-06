Cát khí cực vượng đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp nhanh chóng PHÁT TÀI, phú quý trải thảm, vinh hoa nâng gót, thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 06/06/2023 05:43

Giai đoạn này, 3 con giáp tài vận khởi sắc, quý nhân chỉ đường dẫn lối nên thuận càng thêm thuận.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần có tính cách nhiệt tình, kiên định. Họ luôn nỗ lực để công việc và gia đình đều ổn thỏa, thành đạt, hạnh phúc luôn song hành.

Cát khí cực vượng đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp nhanh chóng PHÁT TÀI, phú quý trải thảm, vinh hoa nâng gót, thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không bao giờ để những nỗ lực của mình trở nên lãng phí. 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Dần có cơ hội phát triển rất tốt. Sự nghiệp của họ đạt được gấp đôi mà chỉ cần bỏ ra một nửa nỗ lực so với trước đây.

Người tuổi Dần có thể tận dụng những cơ hội tốt hơn để mở rộng không gian phát triển. Vì vậy, những tin vui sẽ liên tục đến với họ, giúp họ nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, nghèo đói.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính tình cẩn thận, làm gì cũng có sự tính toán trước sau, có phương án dự phòng cho các kế hoạch. Chính điều nay mang lại sự chủ động, may mắn cho bản mệnh.

Cát khí cực vượng đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp nhanh chóng PHÁT TÀI, phú quý trải thảm, vinh hoa nâng gót, thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ từng bước thực hiện một số thay đổi theo kế hoạch nên kết quả được cải thiện, thành công ngày càng rực rỡ. Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm, bản mệnh có khả năng ký kết được các hợp đồng lớn, gặp đối tác lớn.

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ có quý nhân nâng đỡ, đó có thể chính là bạn bè ngay gần bên. Họ mang đến cho tuổi Tỵ những lời khuyên, lời động viên tích cực. Nhờ đó, bản mệnh có tâm trí sáng suốt, tinh thần thoải mái khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Tuổi Thân

Theo tử vi, 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Cát khí cực vượng đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp nhanh chóng PHÁT TÀI, phú quý trải thảm, vinh hoa nâng gót, thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong thời điểm này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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