10 ngày tới, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, cuộc sống dư giả, sự nghiệp vượt bậc, thành quả thu về vượt ngoài mong đợi

Mặc dù là người nói nhiều và nói thẳng nhưng những lời tuổi Sửu nói ra thường không có ác ý. Là người ngoại giao không tốt nên con giáp này cũng có số lượng bạn bè và các mối quan hệ khá hạn chế. Thế nhưng một khi đã kết thân với tuổi Sửu, bạn sẽ được họ đối xử vô cùng tốt và nhiệt tình.

Trong 10 ngày tới, sao cát tinh chiếu mệnh giúp người tuổi Sửu tiếp cận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Bằng sự nhạy bén và óc phán đoán của mình, con giáp này có thể ôm trọn tiền bạc và giàu có khó ai sánh bằng.

Ngoài ra, tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp chăm chỉ, cần cù và chú tâm đến công việc. Đôi khi con giáp này còn làm việc một cách “điên cuồng” với mong muốn sớm đổi đời. Thậm chí, họ bất chấp sức khoẻ của mình để có thể hoàn thành công việc và đạt được mục tiêu kiếm tiền.

Tuổi Ngọ

10 ngày tới chính là khoảng thời gian người tuổi Ngọ phát triển mạnh mẽ nhất. Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Chuyện làm ăn đến cuối tuần sẽ tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn và đối tác hợp tác ăn ý với nhau, khiến đồng tiền đổ về trong túi ồ ạt. Đôi bên có thể tiếp tục cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn, chắc chắn tiền lãi lời sẽ còn tiếp tục tăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Với các cặp đôi, hai người nên dành thêm thời gian để ở bên nhau, không nên quá coi trọng sự nghiệp của mình mà bỏ lơ trách nhiệm với gia đình. Ít nhất, mỗi ngày hãy dành một thời điểm nhất định để trò chuyện, khích lệ, động viên nhau.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân đa phần đều rất thực tế, chân thành và trung thành. Họ có khả năng xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững với người khác.

Người tuổi này nói được, làm được, rất đáng tin cậy. Họ cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. Cũng bởi vậy, con giáp này được người tin tưởng. Họ trân trọng từng cơ hội đến với mình và nỗ lực hết sức để hiện thực hóa giấc mơ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này có thể xuất thân nghèo khó nhưng cuối đời, họ sớm giàu sang, sung túc sau khi đã đạt được nhiều mục tiêu lớn.

10 ngày tới, con giáp tuổi Thân gặp may mắn, phát triển nhanh trong sự nghiệp. Họ được người quen giới thiệu cho một công việc mới.

Người làm kinh doanh cũng tìm được mối hàng rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.