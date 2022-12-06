Phật độ 3 tuổi may mắn phát tài trong 15 ngày tới (7/12 - 21/12), tài lộc đạt đỉnh, công danh chạm nóc, phúc lộc nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 11:39

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc công danh đều chạm nóc trong 15 ngày tới đây!

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là những người hoạt bát, thông minh, nhanh nhạy linh hoạt xử lí vấn đề và đặc biệt người này trung thực, thẳng tính và biết cảm thông cho mọi người xung quanh. Bởi vậy mà những người này đi đến đâu cũng có người mến mộ, thậm chí thầm thương trộm nhớ. 

Trong 15 ngày tiếp theo, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Những tin vui kinh doanh liên tục đến với họ, đặc biệt với những giáp Mão kinh doanh online thu về đơn hàng nườm nượp, doanh số tăng mạnh, tích lũy được của cải. Thời gian này, người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà đạt tới vị trí bấy lâu mong ước, có thêm lương thưởng mà tài chính dư dả hơn nhiều phần. 

Phật độ 3 tuổi may mắn phát tài trong 15 ngày tới (7/12 - 21/12), tài lộc đạt đỉnh, công danh chạm nóc, phúc lộc nhân đôi - Ảnh 1
Trong 15 ngày tiếp theo, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ sinh ra với nét nghiêm nghị, nghiêm túc trong lúc làm việc, chẳng những vậy đây còn là những người có tư duy và tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Đặc biệt với những người lãnh đạo tuổi này có cách nhìn người và dùng người xuất chúng. 

Theo tử vi 15 ngày tiếp theo, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp. Với những người làm nghề tự do có cơ hội kiếm tiền khủng, có vẻ càng về cuối năm con giáp này càng thuận lợi làm ăn. Những người làm công ăn lương lại càng vượng nở tài tình, mọi dự án kinh doanh, dịch vụ được thông qua đi vào hoạt động, bước đầu đem đến lợi nhuận. 

Phật độ 3 tuổi may mắn phát tài trong 15 ngày tới (7/12 - 21/12), tài lộc đạt đỉnh, công danh chạm nóc, phúc lộc nhân đôi - Ảnh 2
Theo tử vi 15 ngày tiếp theo, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, con đường vận mệnh của tuổi Ngọ rất tốt, phát tài phát lộc. Trời sinh tuổi Ngọ vốn ý chí hơn người, không nề khó khăn mà vững vàng bước tiến, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt nhìn đời tinh tường. Họ không phải là người luôn dành thời gian cho công việc, cũng không gắn mình liền với bận rộn nhưng một khi con giáp này đã muốn thì mọi việc đều trở nên dễ dàng dưới bàn tay họ. 

15 ngày tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi Ngọ khi được vạn ngôi sao Cát tinh chở che mang đến may mắn ngập tràn, hứa hẹn thu nhập tăng khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt. Tình cảm cũng không kém phần hạnh phúc, đây là khoảng thời gian tốt đẹp để tuổi Ngọ tiến hành tổ chức hôn lễ sau quá trình tìm hiểu đã lâu. 

Phật độ 3 tuổi may mắn phát tài trong 15 ngày tới (7/12 - 21/12), tài lộc đạt đỉnh, công danh chạm nóc, phúc lộc nhân đôi - Ảnh 3
15 ngày tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi Ngọ khi được vạn ngôi sao Cát tinh chở che mang đến may mắn ngập tràn, hứa hẹn thu nhập tăng khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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