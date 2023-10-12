Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đổi đời giàu có, tiền tài đầy ắp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10.

Tuổi Dậu

Liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10, tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tình yêu của bạn và người ấy ngày càng sâu đậm, tình yêu thăng hoa, có thể tiến thêm một cấp bậc mới. Nếu đã chín muồi thì ngại gì mà không bàn tính chuyện trăm năm hạnh phúc.

Tài lộc vượng phát, người buôn bán kinh doanh làm ăn thuận lợi, hàng hóa đắt như tôm tươi. Con giáp này có định hướng kinh doanh đúng đắn, hợp tác đúng người nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bạn tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời điểm này.

Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuộc sống hạnh phúc của người tuổi Tỵ sẽ tiếp diễn liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10. Vì họ là người rất sắc sảo, đầu óc sáng suốt, rất có tổ chức nên có đủ khả năng để thu xếp cuộc sống cá nhân, tạo dựng cho mình tương lai hạnh phúc, sung túc.

Con giáp tuổi Tỵ trong thời điểm trên sẽ nắm bắt cơ hội làm ăn thuận lợi để công việc kinh doanh phát đạt hơn, tích lũy tài sản nhanh hơn.

Có thể nói trong liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10, người tuổi Tỵ rất bận rộn nhưng họ đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tương lai, con giáp này cũng có nhiều triển vọng phát triển tốt hơn, không ngừng thăng tiến. Đương nhiên, họ cũng có thể nhanh chóng leo lên "ngai vàng" trong lĩnh vực mình phụ trách, trở nên nổi bật giữa mọi người.

Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, Dần có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10, người tuổi Dần như cá gặp nước, mang nhiều thời cơ để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận tới đời sống ý thức của Dần sẽ bước lên một tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Dần mang thể tìm được thời cơ phát tài.

Có thể nói, trong thời gian này người tuổi Dần rất bận rộn nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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