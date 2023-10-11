Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây xài mãi chả hết tiền, đắc tài đắc lộc vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10.

Tuổi Dần

Vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10, 3 con giáp này chỉ cần quơ tay là vớ được tài, tiền vô như nước, lại còn may mắn dồi dào.

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nỗ lực, cố gắng, vượt lên số phận để đạt được điều mình mong muốn. Trong thời điểm này, vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng.

Cụ thể, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa, những người này sẽ giúp tuổi Dần xây dựng cơ ngơi ổn định, giải quyết mọi rắc rối tồn đọng một cách êm đẹp, nhờ vậy mà tài vận ngày càng dồi dào.

Vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10, tuổi Dần sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, nếu không phải thăng tiến lên lương thì ít nhất họ cũng biết được con đường tương lai của mình rộng mở như thế nào.

Với sự quyết tâm không ngừng và không bao giờ đầu hàng trước số phận, dự kiến thời gian này tuổi Dần sẽ có cuộc sống phú quý khiến nhiều người ghen tị.

Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10, tuổi Tý có nhưng thay đổi tích cực, công việc có được kết quả như ý, công sức và cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng. Tài lộc của tuổi Tý đúng dịp bùng nổ, tuy nhiên con giáp này lại có quá nhiều khoản phải chi tiền, dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ chi tiền như vậy thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

Việc kiếm tiền mà lại không giữ được tiền trong phong thủy gọi đây là phát tài mà không tụ được tài. Do đó hãy thỉnh cho mình Ngài Quản Viên Quản Tài Thần Giữ Của.

Đây là nhân vật đại diện cho trí tuệ mẫn tiệp, giúp bạn sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc, thu giữ tài sản, tránh thất thoát vào những việc không đáng có. Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng rất thuận lợi.

Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của bạn. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm đoàn viên, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Tý kết thúc một ngày đầy viên mãn, như ý.

Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Tử vi vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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