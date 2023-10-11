Thần Tài hoan hỉ báo tin trăm điều tốt lành, vạn điều như ý đến với 3 con giáp trong tháng 11: Chạm đâu cũng ra vàng ra bạc, vận xui tránh xa

Trời sinh tuổi Ngọ là những người không quá quan trọng tương lai, họ sống thực tế và luôn nắm bắt những thứ hiện hữu trước mắt. Tuổi Ngọ vốn là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc, muốn thoải mái sáng tạo, làm điều mình yêu thích. Vì vậy, đôi khi vì quá cảm tính nên họ từng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Đây là khoảng thời gian của tuổi Ngọ, họ không những gặp nhiều may mắn mà cơ hội làm giàu luôn xuất hiện trước mắt, chỉ cần với tay là nắm lấy được.

Tử vi học có nói, dù khoảng thời gian trước đây không quá may mắn đối với tuổi Ngọ nhưng họ vẫn có cơ hội đổi đời trong tháng 11. Đặc biệt, theo tử vi thì thời điểm này tuổi Ngọ sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, điều này sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Hơn nữa, bên cạnh tuổi Ngọ luôn có nhiều quý nhân phù trợ, việc cần làm chính là tuổi Ngọ phải phát huy mọi thế mạnh và ưu điểm của mình, dồn sức vào thời giàn này thì mới mong đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khoảng thời gian dài vất vả của người tuổi Tý sắp kết thúc. tTrong tháng 11, một cánh cổng mới sẽ mở ra, vận may sẽ tìm đến. Tý sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ.

Người tuổi Tý thông minh, đa năng, có trực giác nhạy bén, biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống và có thói quen tiết kiệm rất tốt. Dù vận khí của Tý sẽ có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên những sự kiện tích cực luôn chiếm ưu thế.

Bước vào thời điểm này, Người tuổi Tý sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt.

Từ giai đoạn này trở đi, bất kể Tý làm gì cũng có quý nhân phù trợ, cần nắm bắt tốt cơ hội để đổi đời, xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Dần đều mạnh mẽ, khôn ngoan và biết cách hoạch định đời mình. Họ không than nghèo kể khổ, càng không lợi dụng lòng tin của người khác để tiến thân. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên, chiến thắng số phận để từ bần cùng trở thành đại gia có tiếng.

Trong tháng 11, nhờ được Thần Tài “chăm sóc đặc biệt” nên Dần đổi đời ngoạn mục, cơ hội kiếm tiền cứ ập vào nhà tới tấp. Dần hãy yên tâm, dù đang nghèo rớt mùng tơi thì chỉ sau một đêm bạn đã có tiền tỷ trong tay, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.